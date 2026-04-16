درویشی: ۱۸ میلیارد تومان کمک موردی به مددجویان بهزیستی پرداخت شد

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه همواره در تلاش بوده است تا به عنوان یک نهاد حمایتی، در کنار جامعه هدف خود بایستد و در دشوارترین شرایط اقتصادی و اجتماعی، پشتیبان و همراه همیشگی و مطمئن خانوادههای تحت پوشش باشد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی اخیر افزود: در همین راستا و طی سه ماهه اخیر، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان در قالب کمکهای موردی در بین مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه توزیع شده است و طبق برنامهریزیهای دقیق صورتگرفته، این روند حمایتی مستمر تا پایان خردادماه سال جاری با قوت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این کمکهای مالی، تصریح کرد: در پی پیگیریهای مجدانه، رایزنیهای گسترده و تلاشهای مستمر و شبانهروزی مجموعه بهزیستی، مرحله چهارم کمکهای بلاعوض به مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات مربوط به مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها تأمین گردید و به صورت مستقیم به حساب مددجویان واجد شرایط واریز شد.
درویشی هدف اصلی از این اقدامات حمایتی را کاهش فشارهای معیشتی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی خانوادههای آسیبپذیر عنوان کرد و گفت: بر اساس سازوکار و برنامهریزیهای انجامشده، مقرر است هر ماه مبلغ ۶ میلیارد تومان در قالب کمکهای موردی و با سرانه سه میلیون تومان برای هر خانوار نیازمند در میان مددجویان توزیع شود که تجمیع این مبالغ پرداختی تا کنون به همان رقم ۱۸ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به بازخوردهای مثبت و دلگرمکننده این طرح در میان جامعه هدف خاطرنشان کرد: با واریز این مرحله از کمکهای نقدی، بسیاری از خانوادههای تحت پوشش از طریق ارسال پیامها و برقراری تماسهای متعدد، مراتب قدردانی و رضایتمندی خود را از این حمایتها ابراز داشتند؛ پیامهای پرمِهری که به روشنی نشان میدهد این کمکها تنها پرداخت یک مبلغ مالیِ صرف نیست، بلکه به مثابه چراغ امیدی است که در خانه بسیاری از نیازمندان و دردمندان روشن شده و باری از دوش آنها برداشته است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان سخنان خود ضمن قدردانی صمیمانه از همکاری و همراهی دستگاهها و نهادهای یاریرسان، تأکید کرد: مجموعه کارکنان بهزیستی استان کرمانشاه با تمام توان، ظرفیت و امکانات موجود در مسیر توانمندسازی، حمایت همهجانبه و خدمترسانی مؤثر به جامعه هدف خود گام برمیدارد و هیچ تلاشی را برای ارتقای سطح رفاه، امنیت روانی و آرامش خانوادههای محترم تحت پوشش دریغ نخواهد کرد.
