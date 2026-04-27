درویشی: مددجویان نگران خسارات جنگ رمضان نباشند

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیامدهای جنگ رمضان بر زیرساختهای بهزیستی استان کرمانشاه، اظهار کرد: در جریان این حوادث، ساختمان مرکزی بهزیستی استان حدود ۳۰ درصد دچار آسیب شده و تعدادی از مراکز تحت پوشش نیز با خسارات قابل توجهی روبهرو شدهاند.
وی افزود: در شهر کرمانشاه هفت مرکز با آسیبهایی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مواجه شدند و در شهرستانها نیز هفت مرکز دیگر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خسارت دیدهاند که این موضوع نیازمند پیگیری و بازسازی جدی است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار خدماترسانی به جامعه هدف، گفت: با وجود این خسارات، ارائه خدمات به مددجویان متوقف نشده و همکاران ما با تمام ظرفیت در حال انجام وظایف خود هستند.
وی ادامه داد: به دلیل آسیبدیدگی یکی از ساختمانها، بخشی از خدمات به محل دیگری در شهرک الهیه منتقل شده تا روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
درویشی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات واردشده به واحدهای مسکونی اشاره کرد و افزود: در مجموع صدها واحد مسکونی در سطح استان دچار آسیب شدهاند که بخشی از آنها نیازمند تعمیرات اساسی و تعدادی نیز غیرقابل سکونت شدهاند.
وی با اطمینانبخشی به مددجویان خاطرنشان کرد: بهزیستی در کنار خانوادههای آسیبدیده قرار دارد و اقدامات حمایتی و جبرانی برای کاهش آثار این خسارات در حال انجام است.
نظر شما