به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جهیزیه به زوجهای جوان و توزیع تجهیزات توانبخشی عصر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان از جمله نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، امام جمعه و سایر مسئولان در کانون شهید باهنر سرپلذهاب برگزار شد.
مجید درویشی در این مراسم اظهار کرد: سازمان بهزیستی نهادی تخصصی و دانشمحور است که با گسترهای وسیع از خدمات حمایتی و توانبخشی، سالانه حمایتهای قابل توجهی را به جامعه هدف ارائه میدهد.
وی افزود: بهزیستی استان کرمانشاه در دهه کرامت تلاش کرده است با رویکردی گستردهتر، خدمات متنوعی را در حوزههای مختلف اجتماعی و حمایتی به مددجویان ارائه کند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: این سازمان علاوه بر رویکرد حمایتی، ماهیتی تخصصی دارد و در حوزههای مختلف اجتماعی، توانبخشی و درمانی به اقشار نیازمند خدمات ارائه میدهد.
درویشی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۸۹ هزار نفر بهصورت فردی و بیش از ۸۱ هزار خانوار در استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و نزدیک به ۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر نیز از خدمات توانبخشی بهرهمند هستند.
وی با اشاره به حجم خدمات مالی این نهاد گفت: سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان در قالب کمکهای معیشتی، حمایتی، درمانی و توانبخشی به جامعه هدف پرداخت میشود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین ارزش جهیزیهها و ویلچرهای برقی توزیعشده در این مراسم را بیش از ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام شده است.
درویشی در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاهها گفت: توسعه خدمات و تحقق عدالت اجتماعی بدون همکاری و همراهی مسئولان و نهادهای مختلف امکانپذیر نخواهد بود.
