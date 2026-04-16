۲۲ مزدور وطن فروش در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی رصد مستمر تحرکات سرویس‌های جاسوسی در خوزستان، ماموران انتظامی این استان موفق به شناسایی ۲۲ نفر دیگر از عوامل فریب خورده و مزدور مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن شده که پس از هماهنگی قضایی در چندین عملیات منسجم و هماهنگ آنها را دستگیر کردند.

این افراد که تحت هدایت مستقیم سرپل‌های رسانه‌های فارسی زبان دشمن فعالیت می‌کردند، ماموریت داشتند تا با جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تصویری و انتقال آن به تیم‌های رسانه‌ای معاند، بستر عملیات روانی را علیه امنیت داخلی فراهم آورند.

تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر افراد و لایه‌های پنهان این شبکه و حامیان آنان همچنان با جدیت ادامه دارد.