۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

دستگیری عوامل خائن مرتبط با رسانه‌های دشمن در فارس

شیراز-اداره کل اطلاعات استان فارس از شناسایی و دستگیری تعدادی از افراد خائن و جاسوس وابسته به رسانه‌های معاند خبر داد که با دشمنان نظام همکاری داشته و خواستار حمله نظامی به ایران شده بودند.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان فارس در یک عملیات دقیق و اطلاعاتی موفق شدند تعدادی از عوامل خائن به وطن را که با رسانه‌های دشمن و شبکه‌های جاسوسی خارجی ارتباط داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

یکی از افراد دستگیر شده در بازجویی‌ها گفت: از ترامپ خواستم که به ایران حمله نظامی کند؛ یک توییت زده بودم و نوشته بودم بیایید کمک کنید؛ همچنین موقعیت‌های مهمی مانند مراکز سپاه، بسیج، حسینیه‌ها، کلانتری‌ها و... را برای دشمن ارسال کردم.

یک جاسوس دیگر در اعترافات خود بیان کرذ: از طریق ارتباط امن با شبکه اینترنشنال، به آنها پیام دادم که یک مرکز را بمباران کردند و رفتند؛ همچنین یک پیام مستقیم به صفحه اینستاگرام بنیامین نتانیاهو فرستادم.

اداره کل اطلاعات استان فارس تاکید کرد که امنیت کشور خط قرمز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و با هرگونه همکاری با دشمنان و رسانه‌های معاند به طور قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جنگ برای کشور جزء ویرانی وبدبختی چیز دیگری به بار نمی اوره ،جنگ به ضرر همه هست ،این افراد خل وضع چه فکری کردند،ایا ترامپ برایشان فرش قرمز پهن می کند
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      این افراد باید جواب گو باشند ،جواب گویی جنگ ،جواب گویی بمباران در شهرهای مختلف ،جواب گویی انسانهای که کشته شدند
    • منصور IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      واقعا که..خیانت به خاک وطن قبیح ترین کارهاست....
    • هموطن IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      چقدر رذل. فقط اشد مجازات می تواند پاسخ مناسب برای این ایران فروشان باشد.

