۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۷

دستگیری ۴ نفر به جرم تشویش اذهان عمومی و تبلیغات علیه نظام در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۴ نفر به جرم تشویش اذهان عمومی و تبلیغات علیه نظام در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس استان یزد با رصدهای هدفمند و پایش‌های مستمر در فضای مجازی، ضمن شناسایی چهار نفر که اقدام به تشویش اذهان عمومی و همکاری با رسانه‌های دشمن می‌کردند پس از هماهنگی قضائی در عملیات‌های جداگانه‌ دستگیر شدند.

وی افزود: مجرمان دستگیر شده که سه مرد و یک زن هستند در فضای مجازی و همچنین طی ارتباط با شبکه اینترنشنال اقدام به درج و انتشار مطالب و تصاویر با محتوای تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: این افراد با تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.

    • IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      جریمه های سنگین و ضبط اموال لازم است تا جاسوسی در کشور ریشه کن شود
    • زهرا IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدا به راه راست هدایتشان کنه

