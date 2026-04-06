دستگیری ۴ نفر به جرم تشویش اذهان عمومی و تبلیغات علیه نظام در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس استان یزد با رصدهای هدفمند و پایشهای مستمر در فضای مجازی، ضمن شناسایی چهار نفر که اقدام به تشویش اذهان عمومی و همکاری با رسانههای دشمن میکردند پس از هماهنگی قضائی در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند.
وی افزود: مجرمان دستگیر شده که سه مرد و یک زن هستند در فضای مجازی و همچنین طی ارتباط با شبکه اینترنشنال اقدام به درج و انتشار مطالب و تصاویر با محتوای تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی میکردند.
فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: این افراد با تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.
نظر شما