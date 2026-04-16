۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۴

پزشکیان: آیا وجدان انسانی در برخی رهبران جهان از میان رفته است؟

پزشکیان: آیا وجدان انسانی در برخی رهبران جهان از میان رفته است؟

رئیس جمهور اسلامی ایران با طرح پرسشی اظهار داشت: آیا وجدان انسانی در برخی رهبران جهان از میان رفته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان بامداد جمعه در صفحه شخصی خود نوشت: سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA)، خواستار بازگشت به قاعده طلایی اسلام، مسیحیت، یهودیت و وجدان انسانی شدم؛ «آنچه را برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند»؛ اصلی جهان‌شمول که به‌ طور آشکار توسط رژیم صهیونیستی نقض می‌شود.

رئیس حمهور ‏افزود: سلاح‌های هسته‌ای برای یک رژیم، اما جنگ علیه یک ملت به‌ خاطر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش؟

وی ادامه داد: دانشمندان در ایران، عراق و سوریه ترور می‌شوند، کودکان در میناب کشته می‌شوند؛ آیا وجدان انسانی در برخی از رهبران جهان از میان رفته است؟

    • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      دشمن رسما شيطان پرست و پشت اسم هاي مختلف قايم ميشه و حتي مردم دين دارس رو گمراه ميكنه ( در حدي كه صداي كسي در نميومد اگه جنگشون روي اقتصاد تاثيري نداشت ) … ما از ايشون توقع نداريم ولي از افرادي كه كارشون اين هست توقع داريم مطلع كنن .. و بزرگتر نگاه كنن به قاب
    • ایرانی IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      وجدان انسانی بیداراست همانطورکه وجدان پاپ بیداراست ولی بی وجدانی بعضی ازوطنفروشها وخاینان به کشوررانمیفهمم.حتی حیوانات هم وجدان دارند.وقتی سیرهستندبه کسی حمله نمیکننداما صهیونیست های بی وجدان ازاخلاق انسانیت قانون تهی هستند.سراسروجودشون غرور وخون ریختن انسانهاست.اونهاازرنج انسانهالذت میبرند.تجسم شیطان هستند.ترامپ اصلا وجدان نمیدونه چیه.فقط میخواد به اسراییل جنایتکار کمک کنه تابمونن وبیشترنسل کشی کنند.به خاطررای دونفرتوی کنگره طرح جلوگیری ازجنگ ترامپ موفق نبود.میدونیدچرا.چون اون دونفروجدان نداشتن

