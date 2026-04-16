پزشکیان: آیا وجدان انسانی در برخی رهبران جهان از میان رفته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان بامداد جمعه در صفحه شخصی خود نوشت: سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA)، خواستار بازگشت به قاعده طلایی اسلام، مسیحیت، یهودیت و وجدان انسانی شدم؛ «آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند»؛ اصلی جهانشمول که به طور آشکار توسط رژیم صهیونیستی نقض میشود.
رئیس حمهور افزود: سلاحهای هستهای برای یک رژیم، اما جنگ علیه یک ملت به خاطر برنامه هستهای صلحآمیزش؟
وی ادامه داد: دانشمندان در ایران، عراق و سوریه ترور میشوند، کودکان در میناب کشته میشوند؛ آیا وجدان انسانی در برخی از رهبران جهان از میان رفته است؟
