  1. سیاست
  2. دولت
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۷

پزشکیان: ایران به دنبال صلح، ثبات و روابط برادرانه در منطقه است

رئیس جمهور در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان تاکید کرد: تهران خواهان صلح و ثبات پایدار در منطقه است و بر احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه در دیدار با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر وی و همچنین نخست‌وزیر پاکستان آقای شهباز شریف، در فرآیند میانجی‌گری و تسهیل برقراری آتش‌بس، از میزبانی شایسته هیأت ایرانی در جریان مذاکرات اسلام‌آباد تقدیر کرد.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تمامی کشورهای اسلامی را برادران خود می‌داند و این نگاه ریشه در سیره پیامبر اکرم(ص) دارد. در عین حال، اقدامات اخیر در هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه، در چارچوب ضرورت‌های دفاعی و در پاسخ به شرایط تحمیل‌شده صورت گرفته است.

پزشکیان با بیان اینکه منشأ بسیاری از جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌ها در منطقه، ناشی از توطئه‌های رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: امت اسلامی باید با همگرایی و همکاری، مانع از آن شود که رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اسلامی علیه خود مسلمانان بهره‌برداری کند. بدون تردید، در صورت وحدت کشورهای اسلامی، امکان سوق دادن منطقه به سوی جنگ از سوی این رژیم از میان خواهد رفت.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به تجاوز جنایتکارانه و غیرقانونی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اظهار داشت: این اقدامات که منجر به شهادت رهبر عظیم الشان ما، تخریب مدارس و بیمارستان‌ها و به خاک و خون کشیده شدن کودکان و مردم بی‌گناه ما شده، با چه مجوزی و به چه دلیلی صورت گرفته است.

پزشکیان تأکید کرد: از ابتدای پذیرش مسئولیت تمام تلاش ما مبتنی بر تقویت دوستی و برادری در داخل و منطقه بوده است، اما از همان آغاز، اقدامات خصمانه و تحریک‌آمیز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده شده است. با این حال، ایران به دنبال بی‌ثباتی در منطقه نبوده و خواهان توسعه روابط برادرانه با کشورهای همسایه و منطقه است.

رئیس جمهور با قدردانی ویژه از نقش پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی در پیگیری توقف جنگ اظهار داشت: تلاش‌ های مسئولانه و پیگیرانه پاکستان مایه خرسندی است و سایر کشورهای اسلامی نیز باید رویکردی مشابه اتخاذ کنند؛ چرا که در این صورت، دشمنان امت اسلامی قادر به پیشبرد اهداف خود نخواهند بود.

پزشکیان با تأکید بر پایبندی ایران به چارچوب‌های حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال احقاق حقوق ملت خود در چارچوب قوانین بین‌المللی است و پس از پایان جنگ، ضروری است کشورهای منطقه با تقویت همکاری‌های متقابل، زمینه‌ساز صلح و امنیت پایدار شوند.

رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا کشورهای منطقه نتوانند امنیت خود را به‌صورت مستقل تأمین کنند، تصریح کرد: همان‌گونه که اروپا از طریق سازوکارهایی مانند ناتو امنیت خود را مدیریت می‌کند، کشورهای اسلامی نیز می‌توانند با اتکا به اشتراکات دینی و فرهنگی، مسائل خود را در چارچوب همکاری‌های جمعی حل‌وفصل کنند.

پزشکیان با بیان اینکه جنگ به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نیست، افزود: آمریکا در این منازعه پیروز نخواهد بود و این کشورهای منطقه و جهان هستند که متحمل خسارات جدی خواهند شد، در حالی که تنها رژیم صهیونیستی در پی تحقق مطامع خود است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به آمریکا به دلیل نقض مکرر تعهدات، حملات در حین مذاکرات و ترور مسئولان تأکید کرد: با وجود چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روابط برادرانه با کشورهای دوست از جمله پاکستان، در این مسیر قرار گرفته اما طبعا منافع ملت خود را با قدرت پیگیری خواهد کرد.

پزشکیان همچنین از فرمانده ارتش پاکستان خواست سلام های گرم جمهوری اسلامی ایران را به نخست‌وزیر و ملت شریف این کشور ابلاغ کند.

فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با دکتر پزشکیان، از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و ملت ایران قدردانی و پیام تسلیت عمیق نخست‌وزیر و مردم پاکستان را در پی شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای، فرماندهان و شهروندان ایرانی ابلاغ کرد.

عاصم منیر با اشاره به تحولات جاری منطقه تصریح کرد: هرچند این جنگ پایان خواهد یافت، اما منطقه به شرایط پیش از آن باز نخواهد گشت و ضروری است تمامی کشورها برای بازسازی، ثبات و آرامش منطقه همکاری مشترک داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حمایت کشورهای چین، عربستان سعودی، مصر و ترکیه از روندهای دیپلماتیک در طول این بحران، بر اهمیت استمرار این همکاری‌ها تأکید کرد.

فرمانده ارتش پاکستان افزود: اهمیت روابط میان کشورها در شرایط بحران و جنگ بیش از زمان صلح نمایان می‌شود و این رفت‌وآمدها نشانه صداقت در دوستی است. ایران و پاکستان از اشتراکات عمیق دینی، تاریخی و فرهنگی برخوردارند و همین امر زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر خواهد بود.

عاصم منیر با تأکید بر تلاش‌های جاری برای پایان دادن به جنگ اظهار داشت: ما ضمن اینکه معتقدم خیلی زود میتوانیم به توافق دست یابیم تاکید داریم که این جنگ جز ویرانی و خسارت، دستاوردی نخواهد داشت.

فرمانده ارتش پاکستان همچنین گزارشی از روند مذاکرات ارائه و ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، دستیابی به توافق و خاتمه جنگ محقق شود.

کد مطلب 6802948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جهان به خاطر جنایت های ترامپ و نتانیاهو در حال نابودی است
      • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        0 0
        ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل مقر اصلی آمریکا در منطقه است. اسرائیل پایگاه اصلی اروپا در منطقه است. صهیونیست ها و هم همه گروه های تروریستی و با کمک و حمایت آمریکا، برخی کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      توافق با ترامپ دوامی نخواهد داشت چون دو سال دیگه که ترامپ دوره اش تموم میشه یا همین الان اگر برکنار بشه، رئیس جمهور بعدی توافق نامه رو پاره می کنه و روز از نو روزی از نو! نتانیاهو از الان به فکر زد و بند با کاندیدای بعدی رییس جمهوری آمریکاست. باید یک فکر اساسی کرد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها