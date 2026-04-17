به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند با تأکید بر نقش بیبدیل تیمهای سحر در صحنههای بحران، این تیمها را نماد «حمایت، امید و انساندوستی» در سختترین لحظات حوادث دانست و گفت: حضور بهموقع و مداخلات حرفهای این تیمها بهویژه با مشارکت مؤثر بانوان غیور هلالاحمر، توانسته است الگویی موفق از خدمات روانی- اجتماعی در کشور رقم بزند.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایجاد احساس امنیت نخستین و مهمترین دستاورد تیمهای سحر است؛ جایی که امدادگران با حضور آرام و اطمینانبخش خود، ترس و اضطراب اولیه آسیبدیدگان را کاهش میدهند و فضای امنی برای ادامه مداخلات فراهم میکنند. در ادامه با اجرای اصول آرامسازی اولیه، از تشدید واکنشهای روانی جلوگیری می کنند و افراد در شرایط بحرانی به تعادل نسبی بازمیگردند.
کولیوند با اشاره به نقش مهم این تیمها در بازگرداندن احساس کنترل تصریح کرد: در شرایطی که افراد دچار استرس و درماندگی میشوند، تیمهای سحر با رویکردی انسانی و مشارکتمحور، حس توانمندی را به آنها بازمیگردانند و این خود نقطه آغاز بازسازی روانی است.
وی همچنین برقراری ارتباط حمایتی و حمایت از پیوندهای عاطفی را از ارکان اساسی عملکرد تیمهای سحر دانست و گفت: گوش دادن همدلانه و تلاش برای اتصال افراد به خانواده یا ایجاد حمایت جایگزین، از مهمترین عواملی است که آرامش و ثبات روانی را به آسیبدیدگان بازمیگرداند.
رئیس هلالاحمر با اشاره به تقویت امید و تابآوری در میان بازماندگان، حضور بانوان امدادگر را نقطه درخشان این مأموریتها توصیف و اظهار کرد: بانوان غیور هلالاحمر با روحیهای سرشار از مهر، صبوری و ایثار، نهتنها نقش امدادگر بلکه نقش مادری دلسوز و تکیهگاهی امن را برای کودکان و خانوادههای آسیبدیده ایفا میکنند و این حضور، جلوهای از انساندوستی ناب در صحنههای بحران است.
کولیوند تأکید کرد: حضور تیمهای سحر در حوادث، یک ضرورت انکارناپذیر در مدیریت بحرانهای انسانی است چراکه این تیمها با ایجاد امنیت روانی، آرامسازی، حمایت عاطفی و تقویت امید، از بروز آسیبهای بلندمدت پیشگیری میکنند.
به گفته وی، بازخوردهای میدانی نشاندهنده رضایتمندی بالای مردم از خدمات این تیمهاست؛ مردمیکه در دل سختیها، با دیدن این امدادگران، احساس دیدهشدن، حمایت و امید را تجربه میکنند. این اعتماد و رضایت، سرمایهای ارزشمند برای هلالاحمر و گواهی روشن بر موفقیت درخشان تیمهای سحر بهویژه با حضور پررنگ و افتخارآفرین بانوان این نهاد انساندوست است.
