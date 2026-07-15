افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره بازآموزی مدرسان و مربیان تیم‌های سحر (سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی) با رویکرد بازنگری در ساختار کنش اجتماعی و تشکیلات این تیم‌ها، به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این تیم‌ها افزود: تیم‌های سحر از سال ۱۳۹۱ با هدف ارائه خدمات حمایت‌های روانی و اجتماعی به آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح تشکیل شده‌اند و طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از ظرفیت‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر در مدیریت بحران ایفای نقش کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ تیم ۱۱ نفره سحر در سطح استان فعالیت دارند که اعضای آنها از میان نیروهای متخصص در حوزه‌هایی مانند روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی انتخاب و سازماندهی شده‌اند.

یگانه با بیان اینکه این تیم‌ها در حوادث و بحران‌های مختلف خدمات روانی و اجتماعی ارائه می‌کنند، گفت: ارتقای دانش و مهارت مربیان و مدرسان از طریق برگزاری دوره‌های بازآموزی، نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات این تیم‌ها در شرایط بحرانی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های سحر نخستین بار به صورت عملیاتی در زلزله ورزقان به‌کار گرفته شدند و تجربه موفق آنها در ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی به خانواده‌های آسیب‌دیده، زمینه توسعه ساختار، آموزش و مأموریت‌های این تیم‌ها را فراهم کرده است.