به گزارش خبرگزاری مهر، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در جمع بانوان امدادگر و نجاتگر شرکت کننده در دوره توانافزایی و زندگی در شرایط سخت و جستوجو و نجات در سیلاب گفت: هدف از برگزاری دورههای توانافزایی، سپردن سکان خدماترسانی در حوادث به بانوان، همپای امدادگران مرد این جمعیت است.
وی در ادامه بیان کرد: برنامهریزی ما این است که هم بانوان و هم آقایان برای کاهش آلام بشری و نجات بشریت در حوادث حضور داشته باشند.
رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: در مواقع بروز حوادث مثل سیل، زلزله، حوادث جادهای و.... بهتر است بانوان به زنان و کودکان آسیبدیده خدمترسانی کنند.
رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: بانوان توانا در این دورههای جست و جو و نجات در سیلاب هلال احمر فنون و مهارتهایی را یاد میگیرند تا در مواقع بروز حوادث از این مهارت برای نجات جان انسانها استفاده کنند.
کولیوند گفت: این دورهها باید هر چه بیشتر گسترش یابد تا بر مهارت بانوان توانای هلال احمر بیش از پیش افزوده شود.
گفتنی است؛ این دوره تخصصی توان افزایی ویژه ۸۸ امدادگر و نیروی عملیاتی این جمعیت از ۱۵ شعبه در حوزه جستوجو و نجات در سیلاب همزمان با آغاز فصل بارشها و افزایش احتمال وقوع سیلابها در کشور برگزار شده است.
دوره توان افزایی و بازآموزی تیمهای عملیاتی آقایان استان تهران از ۵ مهرماه به مدت ۳ روز در «فشافویه» برگزار و دورههای بانوان از روز گذشته ۱۸ مهر ماه آغاز و امروز به پایان میرسد.
در این دورهها امدادگران و تیمهای عملیاتی هلالاحمر آموزشهای عملی از جمله کار با دستگاه GPS، جهت یابی و نقطه یابی، تمرین عملیاتی سناریوی حادثه، جستوجو و نجات در محیطهای آبی، رودخانه و سیلاب، نحوه کار با قایقهای موتوری و تجهیزات کاربردی نجات در آب و شیوههای حمل غریق را تمرین میکنند.
نظر شما