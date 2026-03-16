۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

۲۰۰هزار نفر از جوانان داوطلب در قالب نیروی امدادی به هلال احمر پیوستند

رئیس جمعیت هلال‌احمر از نقش‌آفرینی کم‌نظیر سازمان جوانان در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نقش‌آفرینی کم‌نظیر سازمان جوانان در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر گفت:در روزهایی که کشور در شرایطی دشوار و حساس قرار داشت، جوانان هلال‌احمر بار دیگر نشان دادند که روحیه ایثار، امید و مسئولیت اجتماعی در رگ‌های این نسل جاری است. سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، حضوری متفاوت و الهام‌بخش در ۱۶ روز نخست جنگ داشت و با برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و حمایتی، در کنار مردم ایستاد.

پیرحسین کولیوند با اشاره به فعالیت گسترده شبکه «هلالیتا» اظهار کرد: این شبکه با انتشار بیش از ۹۰۰ محتوای آموزشی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخش تلاش کرد تا در فضای پراضطراب روزهای جنگ، امید، آگاهی و آرامش را به جامعه منتقل کند. اجرای پویش «سپاس امدادگر» برای قدردانی از فداکاری امدادگران و پویش «بی‌تاب میناب» برای گرامی‌داشت شهدای مدرسه شجره طیبه، تنها بخشی از جلوه‌های همدلی و قدرشناسی جوانان هلال‌احمر بود.

وی افزود:در کنار این فعالیت‌ها، انتشار محتواهای متنوع از جمله فیلم، کارتون، سرگرمی‌های آموزشی، کاردستی و برنامه‌های تعاملی تلاش کرد تا در روزهای پرتنش، لبخند و امید را برای کودکان و نوجوانان زنده نگه دارد. همچنین در قالب پویش «پرسش از شما، پاسخ از هلال» شبکه‌ای متشکل از ۹۰ متخصص داوطلب به میدان آمدند و تاکنون به ۴۰۵۹ پرسش مردم در قالب متن، فیلم، پوستر، صوت و تماس تلفنی پاسخ داده‌اند. این حرکت مردمی موجب شد بیش از ۴۲ هزار نفر به خانواده بزرگ هلالیتا بپیوندند.

کولیوند با اشاره به تلاش‌های گسترده نیروهای آموزشی گفت:در این مدت ۴۱۹۸ آموزیار متخصص بیش از ۱۰۰۰ محتوای آموزشی و فرهنگی تولید کردند و در صحنه‌های مختلف، ۸۵ هزار و ۶۹۳ نفر از اعضای جوان هلال‌احمر در قالب دادرس، ماهر، مربی دادرس، مربی ماهر و مربیان غنچه‌های هلال نقش‌آفرینی کردند.

وی ادامه داد:در این میان ۲۳ هزار و ۳۵۸ نفر از اعضای تیم دادرس پیشرفته و ۳۶ هزار و ۵۶۷ نفر از اعضای تیم‌های سحر با روحیه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری به خدمت پرداختند. تیم‌های سحر با ایجاد فضاهای دوستدار کودک، ارائه خدمات روان‌شناختی و حمایت‌های اجتماعی تلاش کردند تا در دل بحران، آرامش و امنیت روانی را برای کودکان و خانواده‌ها فراهم کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از جوانان داوطلب در قالب تیم‌ها و شبکه‌هایی چون پیشگامان پیشرفت، رهیار رسانه، هیأت حضرت علی‌اکبر(ع)، سحاب و یاس به میدان آمدند و توانستند به بیش از دو و نیم میلیون نفر از هم‌وطنان خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهند.

کولیوند در پایان با اشاره به حرکت نمادین جوانان هلال‌احمر در هفته درختکاری گفت:به یاد رهبر شهید انقلاب و همزمان با هفته درختکاری، اعضای سازمان جوانان با کاشت یک میلیون و ۷۵۷ هزار و ۷۵۰ اصله نهال توسط ۱۳۸ هزار و ۹۸۶ نفر از جوانان داوطلب، پیام زندگی، امید و آینده‌ای سبز را در سراسر کشور طنین‌انداز کردند؛ پیامی که نشان می‌دهد حتی در روزهای سخت نیز، جوانان این سرزمین بذر امید و آبادانی را در خاک ایران می‌کارند.

محمد رضازاده

