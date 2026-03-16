۲۰۰هزار نفر از جوانان داوطلب در قالب نیروی امدادی به هلال احمر پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به نقشآفرینی کمنظیر سازمان جوانان در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر گفت:در روزهایی که کشور در شرایطی دشوار و حساس قرار داشت، جوانان هلالاحمر بار دیگر نشان دادند که روحیه ایثار، امید و مسئولیت اجتماعی در رگهای این نسل جاری است. سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، حضوری متفاوت و الهامبخش در ۱۶ روز نخست جنگ داشت و با برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی و حمایتی، در کنار مردم ایستاد.
پیرحسین کولیوند با اشاره به فعالیت گسترده شبکه «هلالیتا» اظهار کرد: این شبکه با انتشار بیش از ۹۰۰ محتوای آموزشی، اطلاعرسانی و آگاهیبخش تلاش کرد تا در فضای پراضطراب روزهای جنگ، امید، آگاهی و آرامش را به جامعه منتقل کند. اجرای پویش «سپاس امدادگر» برای قدردانی از فداکاری امدادگران و پویش «بیتاب میناب» برای گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه، تنها بخشی از جلوههای همدلی و قدرشناسی جوانان هلالاحمر بود.
وی افزود:در کنار این فعالیتها، انتشار محتواهای متنوع از جمله فیلم، کارتون، سرگرمیهای آموزشی، کاردستی و برنامههای تعاملی تلاش کرد تا در روزهای پرتنش، لبخند و امید را برای کودکان و نوجوانان زنده نگه دارد. همچنین در قالب پویش «پرسش از شما، پاسخ از هلال» شبکهای متشکل از ۹۰ متخصص داوطلب به میدان آمدند و تاکنون به ۴۰۵۹ پرسش مردم در قالب متن، فیلم، پوستر، صوت و تماس تلفنی پاسخ دادهاند. این حرکت مردمی موجب شد بیش از ۴۲ هزار نفر به خانواده بزرگ هلالیتا بپیوندند.
کولیوند با اشاره به تلاشهای گسترده نیروهای آموزشی گفت:در این مدت ۴۱۹۸ آموزیار متخصص بیش از ۱۰۰۰ محتوای آموزشی و فرهنگی تولید کردند و در صحنههای مختلف، ۸۵ هزار و ۶۹۳ نفر از اعضای جوان هلالاحمر در قالب دادرس، ماهر، مربی دادرس، مربی ماهر و مربیان غنچههای هلال نقشآفرینی کردند.
وی ادامه داد:در این میان ۲۳ هزار و ۳۵۸ نفر از اعضای تیم دادرس پیشرفته و ۳۶ هزار و ۵۶۷ نفر از اعضای تیمهای سحر با روحیهای سرشار از مسئولیتپذیری به خدمت پرداختند. تیمهای سحر با ایجاد فضاهای دوستدار کودک، ارائه خدمات روانشناختی و حمایتهای اجتماعی تلاش کردند تا در دل بحران، آرامش و امنیت روانی را برای کودکان و خانوادهها فراهم کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از جوانان داوطلب در قالب تیمها و شبکههایی چون پیشگامان پیشرفت، رهیار رسانه، هیأت حضرت علیاکبر(ع)، سحاب و یاس به میدان آمدند و توانستند به بیش از دو و نیم میلیون نفر از هموطنان خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهند.
کولیوند در پایان با اشاره به حرکت نمادین جوانان هلالاحمر در هفته درختکاری گفت:به یاد رهبر شهید انقلاب و همزمان با هفته درختکاری، اعضای سازمان جوانان با کاشت یک میلیون و ۷۵۷ هزار و ۷۵۰ اصله نهال توسط ۱۳۸ هزار و ۹۸۶ نفر از جوانان داوطلب، پیام زندگی، امید و آیندهای سبز را در سراسر کشور طنینانداز کردند؛ پیامی که نشان میدهد حتی در روزهای سخت نیز، جوانان این سرزمین بذر امید و آبادانی را در خاک ایران میکارند.
