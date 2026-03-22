حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:در پی استقرار خانواده‌های متاثر از جنگ اخیر کشور در مراکز اسکان اضطراری، تیم‌های تخصصی سحر سفیران حمایت‌های روانی جمعیت هلال‌احمر استان، در محل‌های اسکان حضور فعال یافته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت مداخله به‌موقع در حوزه سلامت روان، اظهار کرد: کودکان، نخستین گروهی هستند که از تنش‌های ناشی از جنگ آسیب می‌بینند. تیم‌های سحر با اجرای برنامه‌های بازی‌محور، فعالیت‌های گروهی، گفت‌وگوهای حمایتی و پایش روانی، تلاش می‌کنند احساس امنیت را در میان کودکان بازسازی کرده و اضطراب ناشی از شنیدن صداهای انفجار و فضای درگیری را کاهش دهند.

وی افزود: در کنار مداخلات مستقیم برای کودکان، آموزش‌های لازم به والدین نیز ارائه می‌شود تا بتوانند با شناخت بهتر رفتارهای ناشی از اضطراب، محیطی امن‌تر و آرام‌تر برای فرزندان خود فراهم کنند. هلال‌احمر وظیفه خود می‌داند که تا زمان برقراری آرامش، در کنار خانواده‌ها بماند و حمایت‌های روان‌اجتماعی را استمرار بخشد.

به گفته محبوبی، تیم‌های سحر همچنان در مناطق اسکان آسیب‌دیدگان حضور دارند و برنامه‌های حمایتی و ارزیابی‌های روانی به صورت روزانه و هدفمند ادامه خواهد داشت.