میزان کافی مصرف مایعات برای پیشگیری از سنگ کلیه چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که بیماران مبتلا به سنگ کلیه پس از مجهز شدن به "بطری‌های هوشمند" مجهز به بلوتوث که میزان مصرف مایعات آنها را اندازه‌گیری می‌کرد، توانستند بیشتر آب بنوشند و میزان ادرار خود را افزایش دهند.

با وجود این، محققان دریافتند که این بیماران همچنان با همان سرعت قبل با تشکیل سنگ کلیه مواجه بودند.

«چارلز اسکیلز»، محقق ارشد از دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج آزمایش نشان می‌دهد که علیرغم اهمیت مصرف زیاد مایعات برای جلوگیری از عود سنگ، دستیابی و حفظ مصرف بسیار زیاد مایعات برای افراد مبتلا به بیماری سنگ ادراری چالش برانگیزتر از آن چیزی است که اغلب تصور می‌کنیم.»

طبق گفته بنیاد ملی کلیه، سنگ کلیه توده‌های سختی هستند که از مواد معدنی و شیمیایی موجود در ادرار ایجاد می‌شوند.

این بنیاد می‌گوید افرادی که به سنگ کلیه مبتلا می‌شوند، از درد شدید در پهلو یا کمر، خون در ادرار، حالت تهوع یا استفراغ یا تب و لرز رنج می برند.

این بنیاد می‌گوید وقتی افراد به اندازه کافی آب نمی‌نوشند و ادرارشان غلیظ می‌شود، سنگ‌ها راحت‌تر تشکیل می‌شوند.

برای بررسی اینکه آیا می‌توان کارهای بیشتری برای کمک به بیماران سنگ کلیه انجام داد، محققان یک برنامه جامع هیدراتاسیون بر اساس بطری‌های آب هوشمند تهیه کردند.

در این برنامه، به هر بیمار یک هدف هیدراتاسیون شخصی برای رسیدن به میزان ادرار حداقل ۲.۵ لیتر در روز داده شد.

برای رسیدن به این هدف، به بیماران بطری‌های هوشمندی داده شد که میزان مصرف مایعات آنها را ردیابی می‌کرد و هر روزی که مقدار تجویز شده خود را می‌نوشیدند، ۱.۵۰ دلار پاداش داده می‌شد. همچنین به بیماران پیامک‌های یادآوری و آموزش‌های بهداشتی برای افزایش مصرف مایعات ارائه شد.

برای مطالعه جدید، محققان ۱۶۵۸ نوجوان و بزرگسال مبتلا به سنگ کلیه را در شش بیمارستان ایالات متحده استخدام کردند و نیمی از آنها را به طور تصادفی برای شرکت در برنامه هیدراتاسیون اختصاص دادند.

نیم دیگر تشویق به نوشیدن بیشتر شدند و یک بطری آب هوشمند به آنها داده شد، اما از مشوق‌های مالی یا آموزش‌های اضافی ارائه شده توسط برنامه بهره‌مند نشدند.

این مطالعه نشان داد افرادی که در برنامه هیدراتاسیون شرکت داشتند، در مقایسه با گروه کنترل، در طول دو سالی که تحت نظر بودند، مایعات بیشتری نوشیدند و ادرار بیشتری تولید کردند.

با این حال، هیچ تفاوتی در رشد سنگ کلیه یا بروز سنگ کلیه جدید بین دو گروه وجود نداشت.

به گفته محققان، نتایج نشان می‌دهد که اهداف هیدراتاسیون ممکن است بر اساس عواملی مانند سن، اندازه، سبک زندگی و سلامت، حتی بیشتر به صورت فردی تنظیم شوند.

دکتر «گرگوری تاسیان»، محقق ارشد و متخصص اورولوژی کودکان در بیمارستان کودکان فیلادلفیا، در یک بیانیه خبری گفت: «به جای اینکه از هر بیمار بخواهیم به یک هدف یکسان در مصرف مایعات دست یابد، باید مشخص کنیم که چه کسی از کدام اهداف سود می‌برد، و مداخلات رفتاری و پزشکی ایجاد کنیم که به طور قابل اعتمادی عود سنگ کلیه را کاهش دهد.»