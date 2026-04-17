۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

توسعه پارک آبخیزداری گاوازنگ زنجان پس از سال‌ها تعیین‌تکلیف شد

توسعه پارک آبخیزداری گاوازنگ زنجان پس از سال‌ها تعیین‌تکلیف شد

زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از نهایی‌ شدن طرح توسعه پارک آبخیز گاوازنگ با جذب سرمایه‌گذار ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله محمدی گفت: با وجود ظرفیت‌های بالای گاوازنگ به‌عنوان یک جاذبه طبیعی کم‌نظیر در شهر زنجان، این مجموعه طی سالیان گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: اما با پیگیری‌های انجام‌ شده و تلاش مدیران دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، طرح توسعه پارک آبخیز گاوازنگ (از تاج سد به بالا) با مطالعات دقیق و رویکردی عملیاتی تهیه شد و از طریق مزایده عمومی ملی، مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی متخصص و کارآمد در توسعه گردشگری کشور، تأکید کرد: با بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذار بخش خصوصی، شاهد تحولی اساسی در خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد زیرساخت‌های تفریحی و فرهنگی خواهیم بود؛ تحولی که می‌تواند مجموعه گاوازنگ را به قطب گردشگری استان تبدیل کند.

محمدی اظهار کرد: محور اصلی این طرح، توسعه تفریحات ورزشی، ایجاد بستری برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی استان و فراهم‌سازی فضاهای عمومی در شأن مردم شریف زنجان است؛ اقداماتی که می‌تواند جایگاه گردشگری زنجان را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

