۴۷۲ داوطلب انتخابات شوراها در نوشهر تأیید شدند

حسین بیژنی در گفت وگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی تفصیلی از روند برگزاری انتخابات بیان داشت: در ۵۷ روستای بخش مرکزی ۴۹۴ نفر نموده، که از این تعداد، ۱۱ نفر انصراف داده و ۱۱ نفر رد صلاحیت شده و ۴۷۲ نفر نیز تأیید صلاحیت شدند.

وی در تشریح ترکیب کرسی‌های شوراها افزود: در مجموع، ۴۴ روستا دارای کرسی سه‌نفره بوده که جمعاً ۱۳۲ نفر و ۱۳ روستا دارای کرسی پنج‌نفره هستند که جمعاً ۶۵ نفر را شامل می‌شود و پس از برگزاری انتخابات، در مجموع ۱۹۷ نفر به عنوان منتخبان مردم در این دوره، خدمتگزار روستاها خواهند بود.

بیژنی در ادامه به آمار ثبت‌نام بر اساس جنسیت و روش ثبت‌نام اشاره و افزود: ۹۷ درصد ثبت‌نامها به صورت غیرحضوری و تنها ۳ درصد به صورت حضوری انجام شده،که از این آمار ۹۴ درصد را آقایان و ۶ درصد را بانوان تشکیل می دهند.

وی در خصوص سطح تحصیلات و شغل داوطلبان گفت: بیشترین استقبال از نظر مدرک تحصیلی، مربوط به مدرک دیپلم و پس از آن لیسانس بوده و از نظر شغلی نیز، بیشترین داوطلبان دارای شغل آزاد هستند.

بیژنی در پایان با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تأکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده و در حال انجام، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در بخش مرکزی نوشهر وجود دارد و ۵۹ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده است که با توجه به جمعیت بالای دو روستا و پراکندگی جغرافیایی، دو شعبه سیار نیز برای تسهیل در امر رأی‌گیری تدارک دیده شده است.