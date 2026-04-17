نوری: ارتش و سپاه با وحدت کامل در میدان دفاع از ایران عزیز حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام رضا نوری در خطبه های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی این شهر ایراد شد، اظهار کرد: در حال حاضر اولویت همه در کشور جنگ و جهاد است که اگر در میدان نباشیم همه چیز بر باد خواهد رفت.
وی افزود: خط مقدم برای حفظ اسلام و ایمان، جنگ با دشمن آمریکایی_ صهیونیستی است.
حجت الاسلام نوری ادامه داد: ارتش و سپاه دو نیروی هستند که با یکدیگر وحدت دارند و از انقلاب، دستاوردهای نظام و مردم دفاع کردند و در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان با تمام توان در میدان بودند و از خاک ایران حفاظت کردند.
وی بیان کرد: امروز در ارتش آمریکا، اختلافات به مرور به وجود آمده و در حال افزایش است و تعدادی از نیروهای ارتش آمریکا نیز عزل شدند و کنارگذاشتن آنها به معنای اعتراض آنها به این جنگ است.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: این شکافها را در جبهه دشمن میبینیم. اما ارتش و سپاه در ایران با یکدیگر هم قسم شده اند که انتقام خون شهدا را بگیرند و تا زمانیکه امنیت کامل ایجاد نشده در میدان بمانند و این افتخار ایران است و خداقوت به تمامی نیروهای مسلح میگوییم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما زیاده خواه نیستیم ما میگویم کسی که به ما حمله کرده متجاوز است و باید تمام غرامتهای جنگ را به ما پرداخت کند و باید انرژی هسته ای را به رسمت بشناسد.
حجت الاسلام نوری افزود: صنایع دفاعی نیاز امروز و فردای کشور و ملت ایران برای حفاظت و حراست است و به هیچ عنوان برای کم کردن بُرد موشکها و ... نمیتوانیم کوتاه بیاییم. ما به دنبال آن هستیم که تحریمهای ناروا لغو شود.
وی خاطرنشان کرد: به هیات دیپلماسی اعلام میکنیم که پیگیر مطالبات به حق ملت ایران باشید، کوتاه نیاید که ما در میدان هستیم.
نظر شما