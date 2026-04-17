  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

نوری: ارتش و سپاه با وحدت کامل در میدان دفاع از ایران عزیز حضور دارند

بجنورد- امام جمعه بجنورد با تأکید بر هم‌افزایی ارتش و سپاه پاسداران گفت: حضور مقتدرانه و هماهنگ این دو نیروی الهی برای دفاع از کشور و تأمین امنیت ایران عزیز است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام رضا نوری‌ در خطبه های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی این شهر ایراد شد، اظهار کرد: در حال حاضر اولویت همه در کشور جنگ و جهاد است که اگر در میدان نباشیم همه چیز بر باد خواهد رفت.

وی افزود: خط مقدم برای حفظ اسلام و ایمان، جنگ با دشمن آمریکایی_ صهیونیستی است.

حجت الاسلام نوری ادامه داد: ارتش و سپاه دو نیروی هستند که با یکدیگر وحدت دارند و از انقلاب، دستاوردهای نظام و مردم دفاع کردند و در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان با تمام توان در میدان بودند و از خاک ایران حفاظت کردند.

وی بیان کرد: امروز در ارتش آمریکا، اختلافات به مرور به وجود آمده و در حال افزایش است و تعدادی از نیروهای ارتش آمریکا نیز عزل شدند و کنارگذاشتن آن‌ها به معنای اعتراض آن‌ها به این جنگ است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: این شکاف‌ها را در جبهه دشمن می‌بینیم. اما ارتش و سپاه در ایران با یکدیگر هم قسم شده اند که انتقام خون شهدا را بگیرند و تا زمانیکه امنیت کامل ایجاد نشده در میدان بمانند و این افتخار ایران است و خداقوت به تمامی نیروهای مسلح می‌گوییم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما زیاده خواه نیستیم ما می‌گویم کسی که به ما حمله کرده متجاوز است و باید تمام غرامت‌های جنگ را به ما پرداخت کند و باید انرژی هسته ای را به رسمت بشناسد.

حجت الاسلام نوری افزود: صنایع دفاعی نیاز امروز و فردای کشور و ملت ایران برای حفاظت و حراست است و به هیچ عنوان برای کم کردن بُرد موشک‌ها و ... نمی‌توانیم کوتاه بیاییم. ما به دنبال آن هستیم که تحریم‌های ناروا لغو شود.

وی خاطرنشان کرد: به هیات دیپلماسی اعلام می‌کنیم که پیگیر مطالبات به حق ملت ایران باشید، کوتاه نیاید که ما در میدان هستیم.

کد مطلب 6803169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها