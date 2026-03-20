به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، اظهار کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها در جنگ رمضان سه هدف اصلی داشتند؛ فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، تغییر نظام و تسلیم مسئولان، اما به هیچ یک از این اهداف دست نیافتند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن نمی‌خواست خبرگان به نتیجه برسند اما در اوج ناامنی، فردی انتخاب شد که از لحاظ راهبرد، فکری، تدبیر و روحیه جهادی نزدیک‌ترین فرد به امامین انقلاب است و این انتخاب، دشمنان را ناامید کرد.

وی با تأکید بر وحدت و همدلی مردم و مسئولان تصریح کرد: همه قوا، نیروهای مسلح و مردم یکصدا اعلام کردند تا انتقام خون شهدا گرفته نشود، جنگ و مبارزه ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به حضور شبانه مردم در میدان‌های شهر بیان کرد: مردم هر شب با حضور خود از امنیت شهر و کشور نگهبانی می‌دهند. اگر مردم در میدان نبودند، رزمندگان نمی‌توانستند با قدرت با آمریکا و صهیونیست‌ها مقابله کنند.

حجت‌الاسلام نوری با تشریح آخرین تحولات میدان جنگ تصریح کرد: امروز خشاب‌های دشمن خالی شده، سامانه‌های پدافندی و رادارهای آنان در منطقه از بین رفته و هر موشکی که ایران شلیک می‌کند به هدف می‌خورد. سامانه تاد آمریکا که ما را با آن می‌ترساندند، منهدم شد.

وی با اشاره به انزوای آمریکا در منطقه افزود: آمریکا از هم‌پیمانان خود کمک خواست اما کسی پاسخ نداد. امروز ترامپ به ایران می‌گوید نزن، اشتباه کردم. این قدرت ملت ایران است که با تکیه بر خدا شاخ غول را شکسته است.

امام جمعه بجنورد با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند از دشمنان غرامت می‌گیریم؛ اگر دنیا کمک نکرد، به زور غرامت را می‌گیریم. حربه ما در دست، تنگه هرمز است.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به همزمانی عید فطر و نوروز در روز جمعه، به مردم توصیه کرد: به خاطر ایام عزای امام شهید و شهدای عزیز، حرمت شهدا را نگه دارید و از خانواده‌های آنان سرکشی کنید.

وی در پایان با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کالاهای اساسی گفت: زمان جنگ است و نمی‌دانیم پایان جنگ کی خواهد بود. وظیفه شرعی، ملی و عرفی ما صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع است.