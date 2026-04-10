به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی‌(ره) ایراد شد، با اشاره به اینکه اطاعت از ولی فقیه در زمان حال حاضر همانند اطاعت از امام و پیامبر است، اظهار کرد: اگر ولی فقیه را معیار قرار دهیم به پیروزی خواهیم رسید.

وی افزود: امروز بسیار مهم است که همه در سایه ولی امر جامعه در کنار هم و باهم باشیم تا در مقابل این دشمن آمریکایی_صهیونیستی خونخوار و وحشی به پیروزی برسیم.

حجت الاسلام نوری ادامه داد: اینکه امروز فعلا جنگ شود و یا خواسته‌ها را از مسیر دیگری پیش ببریم همه باید با یکدیگر و در سایه ولی امر مسلمین باشیم.

وی بیان کرد: با تمامی بی اعتمادی به دشمن، مطالبات خود را پیش می‌بریم.

امام جمعه بجنورد تاکید کرد: نباید حرف غیرمردم و غیر ولی امر مسلمین زده شود. وحدت یعنی همین مردم، آحاد مختلف، سلایق گوناگون که در کنار یکدیگر هستند و همه منتظر ولی امر جامعه هستند که چه می‌گویند تا گوش به فرمان انجام دهیم.

وی گفت: کسانی که در گوشه و کنار فکر می‌کنند بیشتر از مردم درک می‌کنند و می‌فهمند، باید فکر کنند تا بفهمند که اطراف آن‌ها چه اتفاقاتی در حال افتادن است.

حجت الاسلام نوری افزود: ما با وحدت کمر آمریکا را می‌توانیم بشکنیم و در این راستا میدان را نباید ترک کنیم.

وی ادامه داد: ملت قهرمان ایران پیروزی قطعی این جنگ تحمیلی(جنگ رمضان) است. همه دنیا هم به این موضوع معترف هستند. حتی سناتورهای آمریکا و روسای سابق این کشور پیروز این میدان جنگ را ایران اعلام کرده‌اند و همه آن‌ها می‌گویند ترامپ شکست خورده است.

امام جمعه بجنورد به دلایل پیروزی اشاره و اظهار کرد: دشمنان ما اهدافی که داشته‌اند که به هیچ یک از آن‌ها نرسیده اند. آن‌ها دنبال تجزیه کشورمان بودند که به آن هدف نرسیدند.

وی توضیح داد: می‌خواستند نفت ایران را ببرند تا ثروتمند باشند اما بازهم شکست خوردند و امروز بدتر هم برای آن‌ها شده است. دشمنان گفتند که ایران بی قید و شرط تسلیم شود، که به آن نیز نرسیدند.

حجت الاسلام نوری بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا طرح ۱۵ ماده ای نوشت اما بعد از ۴۰ روز جنگ، ترامپ گفت از آن طرح گذشتم. آمدند نفت را ببرند و تنگه هرمز بر روی آن‌ها بسته شد و تلاش کردند این تنگه را باز کنند و موفق نشدند.