به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غلامرضا فیاضی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی ( ره) ایراد شد اظهار کرد: حضور پرشور در صحنه‌ها و میدان‌های مختلف و حرکت در مسیر رهبری و ولایت، از عوامل مهم اقتدار نظام اسلامی است.

وی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی و به ویژه مردم برای حضور مستمر و حمایت‌هایشان در عرصه‌های مختلف، افزود: این حضور باید تا شکست استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تداوم داشته باشد.

آیت الله فیاضی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری تاکید کرد و گفت: وحدت ملی همواره مورد تاکید بوده است اما این روزها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از دو دستگی در کشور جلوگیری شود.

وی در سخنانی مبتنی بر مبانی دینی و قانون اساسی، شرکت در انتخابات را «تکلیف الهی» خواند و بر لزوم دقت و صحت در برگزاری آن تاکید کرد.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: نگاه نظام جمهوری اسلامی به انتخابات، متفاوت از الگوهای رایج در بسیاری از کشورهاست.

وی تصریح کرد: رای و شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی نه تنها حق بلکه تکلیف و واجب است.

آیت الله فیاضی با تاکید بر این موضوع، خطاب به مردم گفت: همه باید در انتخابات شرکت کنند و نباید در این امر کوتاهی شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری انتخابات باید انتخاب شایسته‌ترین و اصلح‌ترین فرد باشد و گفت: انتخابات یک وظیفه الهی است که باید با نهایت دقت و شناخت انجام شود.