نوری: فرار ناوهای آمریکایی ابهت پوشالی آمریکای جنایتکار را فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) ایراد شد، با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: خدا را بر نعمت مردم بصیر و انقلابی باید شکرگزار بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی محکم و استوار ایستاده است و در این نبزد پایاینی پیروز خواهد شد.
وی در ادامه افزود: امروز فرصت بزرگ جنگ مستقیم با آمریکای جنایتکار را پس از ۴۷سال پیدا کردهایم و بر طبق وعدههای الهی پیروزی و نصرت نصیب مردم خواهد شد.
امام جمعه بجنورد گفت: راهپیمایی یومالله زو جهانی قدس تبری از دشمنان خدا است.
حجتالاسلام نوری تصریح کرد: مهر آیتالله سیدمجتبی خامنهای بر دل مومنین افتاده است و این اتفاق مبارک نوید روزهای درخشان برای ایران اسلامی را میدهد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: بیعت گسترده مردم و مسیولین با رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام روشنی را به جهان مخابره کرد.
وی در ادامه افزود: حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در دفاع مقدس جلوه بینظیر روجیه ایثارگری و شجاعت این عزیز دل ملت است.
امام جمعه بجنورد بیان کرد: در عرصه علمی نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی از علمای برجسته هستند.
حجتالاسلام نوری گفت: بسیاری از امور در زمان زعامت رهبر شهید توسط آیتالله سیدمحتبی خامنهای تمشیت میشد و این به مثابه تسلط گسترده ایشان به مسائل مختلف و امورات جاری کشور است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: جمهوری اسلامی پس از گذشت ۱۴ روز دست برتر در جنگ دارد و این توهم آمریکای جنایتکار در نابودی جمهوری اسلامی را از میان برد.
وی اظهار کرد: ملتی که شوق شهادت دارد در مواجهه با دشمن هیچ هراسی در دل ندارد و شکستناپذیر خواهند بود.
امام جمعه بجنورد افزود: مردم این روزها مطالبه ایستادگی تا دفع فتنه و شکست دشمن را از مسئولین مطالبه دارند.
حجتالاسلام نوری گفت: فرمایش امام خامنهای عزیز مبنی بر بسته ماندن تنگه هرمز دشمنان را به زانو در خواهد آمد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: دنیا پاسخ سکوت مقابل جنایت آشکار صهیونیستها و آمریکایی جنایتکار را با بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرد.
وی اظهار کرد: امروز کشورها متوجه شوند که میزبانی پایگاههای نظامی آمریکا امنیت آفرین نیست، بلکه مخاطرات گسترده دارد.
حجتالاسلام نوری گفت: همه پایگاههای آمریکایی که کارکرد خود را از دست داده است.
وی بیان کرد: فرار ناوهای آمریکایی که نماد قدرت پوشالی آمریکا بود، قدرت لایزال الهی و شجاعت مردم و نیروهای مسلح ایران اسلامی را به جهان مخابره کرد.
