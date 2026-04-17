آلمان مینی تانک ۵ تنی را با چتر نجات روی زمین فرود آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این آزمایش ها که از سوی ارتش آلمان فاش شد، برای نخستین بار وسیله نقلیه زرهی جمع و جوری را نشان می دهد که با چتر نجات فرود می آید. به این ترتیب می توان در عملیات های آینده آنها را سریع تر و با انعطاف پذیری بیشتر به کار گرفت.

آزمایش‌های اخیر با مشارکت مرکز فنی و صلاحیت پروازی آلمان برای هواپیما و تیپ اول هوابرد انجام شد. در این آزمایش، ویزل با استفاده از یک سیستم قفسی مخصوص و مجهز به دکل چتر نجات ATAX که توسط شرکت انگلیسی IrvinGQ ساخته شده، در یک هواپیمای A۴۰۰M بارگیری شد.

پس از پرواز، وسیله نقلیه از رمپ عقب هواپیما بیرون رانده شد وبا سه چتر نجات فرود آمد. این سیستم از کیسه‌های هوای قابل استفاده مجدد در زیر قفس برای جذب ضربه در هنگام فرود استفاده می‌کرد. پس از فرود، سربازان توانستند به سرعت وسیله نقلیه را از روی پالت بدون مراحل پیچیده خارج کنند.

ارتش آلمان اعلام کرد این سیستم برای ارسال تانک های ویزل در فاصله حدود ۶۵۰ فوت از منطقه فرود تعیین شده طراحی شده است. این سطح از دقت برای سناریوهای استقرار سریع که در آن زمان‌بندی و موقعیت‌یابی می‌تواند موفقیت ماموریت را تعیین کند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

ویزل مدت‌هاست که به دلیل اندازه کوچک و تطبیق‌پذیری‌اش مورد توجه قرار گرفته است. این وسیله نقلیه در ابتدا در دهه ۱۹۷۰ برای تأمین قدرت آتش اضافی برای نیروهای هوابرد توسعه داده شد.

این وسیله نقلیه که با یک موتور دیزلی چهار سیلندر استاندارد فولکس واگن کار می‌کند، می‌تواند به سرعت‌های بالای ۴۰ مایل در ساعت برسد و برد تقریبی آن ۱۲۰ مایل است. این ابزار با وجود قابلیت‌هایش، کمتر ازپنج تن وزن دارد که آن را از بسیاری از خودروهای زرهی مدرن، از جمله هاموی زرهی، سبک‌تر می‌کند.