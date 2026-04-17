افراد شایسته و متخصص را راهی شوراهای شهر و روستا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لرستان، بر لزوم رعایت قانون توسط شهرداران تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداران از هرگونه ورود به تبلیغات به نفع یا علیه نامزدهای عضو شوراهای اسلامی شهرها جداً خودداری کنند.

وی با اشاره به ضوابط روشن تبلیغات انتخاباتی، اظهار کرد: هرگونه فعالیت تبلیغاتی صرفاً در ایام قانونی تعیین‌شده توسط وزارت کشور مجاز است و انجام تبلیغات زودهنگام پیش از موعد قانونی، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

رئیس کمیته توسعه مشارکت شهری و روستایی لرستان با تأکید بر ممنوعیت استفاده از امکانات عمومی، افزود: استفاده از اموال، تجهیزات، نیروی انسانی و اماکن دولتی و همچنین امکانات شهرداری‌ها برای تبلیغات به نفع یا علیه داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌هیچ‌وجه مجاز نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مجیدی در بخش دیگری از سخنانش با مثبت ارزیابی‌کردن نقش شهرداری‌ها در افزایش شور انتخاباتی، تصریح کرد: شهرداری‌ها موظف هستند در چارچوب قانون و بدون جانب‌داری از هیچ نامزدی، در فضاسازی مناسب شهری برای افزایش مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی اقدامات لازم را انجام دهند و بستر را برای حضور پرشور شهروندان فراهم آورند.

وی ادامه داد: مردم با حضور حداکثری در انتخابات از حق انتخاب سرنوشت خود بر مدیریت شهرها و روستاها انتخاب کنند و ضمن انتخاب افراد شایسته و حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی بزنند.