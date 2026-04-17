آیت الله حسینی همدانی: وحدت بزرگترین نعمت و کرامت الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج با اشاره به حکمتی از نهج‌البلاغه آغاز کرد و بر ضرورت کنترل زبان تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات از سخن گفتن بدون آگاهی سرچشمه می‌گیرد. انسان باید حتی از بیان تمام آنچه می‌داند نیز پرهیز کند.

امام جمعه کرج با تبریک حلول ماه ذی‌القعده، این ماه را زمان مناسبی برای اجابت دعا و مقابله با ظلم دانست و افزود: نماز توبه در این ماه را دارای ثوابی ویژه برشمرد که گناهان را محو می‌کند.

آیت‌الله همدانی به تحلیل جنگ نامتقارن کنونی پرداخت و ادامه داد: دشمن در یک جنگ نامتقارن گرفتار شده و همه محاسباتش غلط از آب درآمده است.

وی افزود: محاصره دریایی تنگه هرمز نیز یک اشتباه دیگر است که فقط شکست و عقب‌نشینی دیگری برای آمریکا به همراه خواهد آورد.

امام جمعه کرج با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، «اراده» را کلید پیروزی در شرایط کنونی دانست و تأکید کرد: هیچ‌کس نباید اجازه دهد تبلیغات دشمن، اراده ملی را تضعیف کند. حضور مردم در خیابان‌ها، نماد همین اراده استوار است.

وی در پایان، وحدت را بزرگ‌ترین نعمت و کرامت الهی خواند و هشدار داد که دشمن برای شکستن این وحدت تلاش می‌کند.

امام جمعه کرج ادامه داد: تفرقه، لباس کرامت را از تن ملت‌ها بیرون می‌آورد. آنچه امروز دشمن را می‌ترساند، همدلی و یکپارچگی ملت ایران است.