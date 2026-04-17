مصلح: هیاهوهای دشمن جنگ روانی برای امتیازگیری در میز مذاکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان اظهار کرد: نبرد امروز جهان، نبرد دو تمدن و دو نگاه است؛ نگاه زمینیِ مادی و نگاه آسمانیِ الهی تمدن غرب، بر محور ماده، قدرت انسان و لذتهای زودگذر میچرخد، اما تمدن اسلام، بر محور توحید، امداد غیبی و حیات جاویدان استوار است.
وی اضافه کرد: تاریخ مقاومت ما، از هشت سال دفاع مقدس تا جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان گواه زنده این حقیقت است که نگاه آسمانی بر نگاه زمینی پیروز است. پیروزیهای ما معجزهآسا بود، زیرا تکیهگاهمان وعدههای الهی بود، نه قدرتهای مادی.
امام جمعه برازجان با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: در این روزهای آغازین دهه کرامت، شایسته است یاد و نام بانویی را گرامی بداریم که در میان امامزادگان جایگاهی ویژه و کمنظیر دارد؛ بانویی که به تعبیر بزرگان، «زهرای ثانی» و «سرآمد فواطم» است.
وی بیان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته آن حضرت، پیشگویی ولادتشان است. چنانکه در روایات آمده، امام صادق (ع) دهها سال پیش از تولد امام کاظم (ع)، بشارت دادند که بانویی از نسل ایشان در قم دفن خواهد شد و زیارت او موجب بهشت است. این نشان از جایگاه علمی و معنوی والاست.
مصلح ادامه داد: حضرت معصومه (س) در دانایی، پاکی و در مقام شفاعت، شباهتی ژرف به حضرت زهرا (س) دارند؛ تا آنجا که زیارت ایشان به منزله زیارت حضرت فاطمه (س) شمرده شده است. بزرگان دین نیز بر این معنا تصریح کردهاند و پاداش زیارت ایشان را بسیار بزرگ دانستهاند.
وی خاطرنشان کرد: عالمان بزرگ، همچون علامه امینی، حضرت معصومه (س) را عالمه و محدثهای کمنظیر دانستهاند؛ بانویی که در سلسله نقل روایات مهمی همچون حدیث غدیر، حدیث منزلت و حدیث محبت، نقشی مستقیم داشته است. این سلسله را «فاطمیات» نامیدهاند؛ زنجیرهای از بانوان پاک که علم و محبت اهل البیت (ع) را نسل به نسل منتقل کردهاند.
امام جمعه دشتستان افزود: امروز جبهه استکبار بار دیگر با زبان تهدید و سخن از «محاصره دریایی» به میدان آمده است تا اراده این ملت بزرگ را متزلزل کند؛ اما کیست که نداند این تهدیدها در برابر منطق مقاومت و ظرفیتهای این سرزمین، سرابی بیش نیست.
وی افزود: دشمن با ابزارِ محاصره به دنبال ایجاد تزلزل در اراده مسئولان و مردم است، اما واقعیتِ میدان نشان میدهد که این تهدیدها تنها ابزاری برای فشار است، نه یک واقعیتِ پایدار اقتصادی.
مصلح تاکید کرد: امید است که با تکیه بر توان داخلی و بصیرت انقلابی، بار دیگر مکر دشمن به خودش بازگردد و این گردنه نیز با نصرت الهی طی شود.
وی تصریح کرد: ۲۹ فروردین یادآور روزی است که نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران، با ایمان، انضباط و روحیهای سرشار از فداکاری، عهد خود را بر پاسداری از مرزهای این سرزمین و حفظ امنیت ملت تجدید کردند.
مصلح ادامه داد: ارتش، نهادی ریشهدار و پرافتخار است که در سختترین روزهای کشور، چه در عرصه دفاع از تمامیت ارضی و چه در یاری رسانی به مردم در حوادث و بحرانها، همواره مظهر غیرت، نظم و خدمت بوده است.
وی با اشاره به سالروز تاسیس سپاه بیان کرد: این نهاد مقدس، از همان روزهای نخستین رویش، با اخلاص و ایمان جوانان این مرز و بوم شکل گرفت تا بزرگترین نیروی حافظ و نگهبان دستاوردهای انقلاب و آرمانهای ملت بزرگ ایران باشد.
امام جمعه دشتستان افزود: سپاه پاسداران در طول بیش از چهار دهه گذشته، مصداق بارز «شجره طیبه» بوده است؛ درختی تنومند و پاک که ریشههای آن در ایمان و ولایت مداری ثابت است و شاخ و برگهای پرثمرش، نه تنها در جای جای ایران اسلامی، بلکه در پهنه منطقه سایه افکنده و مایه آرامش دوستان و بیم دشمنان شده است.
وی گفت: نقش آفرینیهای بیبدیل این نهاد در حراست از امنیت ملی، دفاع از مرزها، سازندگی و محرومیتزدایی و ایستادگی در برابر توطئههای پیچیده استکبار جهانی، فصلی زرین در تاریخ این کشور رقم زده است. این مجاهدتها نشان داد که هر جا ایمان با بصیرت و تخصص همراه شود، بنبستی برای پیشرفت نخواهد بود.
