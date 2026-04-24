غیبت ایران در مذاکره،ترامپ را تحقیر تاریخی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جوادباقری ارومی در خطبه های این هفته نماز جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با اشاره به اوضاع کنونی جهان که متأثر از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران اسلامی است اظهر کرد: اینگونه فکر نکنیم که آمدند و زدند و رفتند و حالا هم آتش بس کرده اند. در همین دوران سکوت صحنه نبرد نظامی هم دستاوردهای بزرگی برای کشور و نظام جمهوری اسلامی به دست آمده که باید برای مردم تبیین کنیم.

وی عدم حضور تیم مذاکره کننده ایرانی در دور دوم مذاکرات را شکست بزرگی برای آمریکا و رئیس جمهور نادان او ترامپ دانست و افزود: در همین دو سال ریاست جمهوری او در آمریکا و حتی در همین ایام جنگ تحمیلی او هر رئیس جمهور یا حاکمی را که خواست تحقیر و تنبیه کرد؛ اما الان جمهوری اسلامی حتی به صحبت های او و مذاکره زیر تهدید او محل نمی گذارد و به راحتی در مقابل او می ایستد. این دستاورد کمی نیست و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد.

وضعیت تنگه هرمز هرگز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل کنترل تردد در تنگه هرمز را یکی دیگر از دستاوردهای همین جنگ تحمیلی و به خصوص روزهای اخیر خواند و تصریح کرد: وضعیت تنگه هرمز هرگز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت و طبق دستورالعمل و مسیرهای امن مشخص شده توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران قابل عبور خواهد بود.

باز شدن کریدورهای جدید پس جنگ تحمیلی

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی باز شدن کریدورهای جدید تجاری و ترانزیتی مثل کریدور پاکستان – ایران برای ارتباط با کشورهای آسیای میانه را یکی دیگر از دستاوردهای مهم دانست و ادامه داد: دشمن سالها برنامه ریزی کرد تا با ایجاد راه ابریشم جدید و ایجاد دالان زنگزور، ایران را از عرصه کریدورهای تجاری حذف کند اما اکنون به لطف خدا شاهد باز شدن کریدورهای جدید پس از این جنگ تحمیلی هستیم.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل ضمن اشاره به درآمدهای سرشار حاصله از این دستاوردها به برنامه بازسازی پس از جنگ اشاره کرد و افزود: باید این درآمدها با شفافیت کامل و با رعایت مصالح عمومی کشور و حذف واسطه ها و غول های پیمانکارهای با بهره گیری از گروه های جهادی و پیمانکاران و کارگاه های خرد در هر شهر و استان برای همان منطقه هزینه گردد.

وی پیام وحدت مشترک سران قوا و فرماندهان نیروهای مسلح را نشان از اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین دانست و گفت: یکی از اهداف دشمن ایجاد شکاف بین مردم ومسئولین و از بین بردن اعتماد عمومی به مسئولین کشور بود که در همین جنگ مشخص شد مسئولین خدمتگزار در خط مقدم خدمت و شهادت قرار دارند و این هم از الطاف خفیه الهی و از بزرگترین دستاوردهای اجتماعی این جنگ تحمیلی برای کشور عزیزمان ایران است.