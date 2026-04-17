حرمت خون شهید لاریجانی را با بازگشایی معدن بوکسیت در شاهوار نشکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های آخرین نماز جمعه فروردین ماه ۱۴۰۵ شاهرود در مدرسه قلعه ضمن گرامیداشت دهه کرامت بیان کرد: از آنجا که بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در ایران اسلامی وجود دارد، دسترسی شیعیان ایران به این دو گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت بیش از دیگر مسلمانان کشورهای دیگر است و لذا باید این فضیلت را قدر شمرد.

وی با بیان اینکه برنامه های دهه کرامت امسال با رویکردی مردمی و وحدت بخش و با تقویت انسجامی که امروز از ملت ایران اسلامی در صحنه های اقتدار دیده می شود، برنامه ریزی و اجرا شود، افزود: از همه ظرفیت های موجود در شهرستان شاهرود در برنامه ریزی این ایام باید بهره برد.

امام جمعه شاهرود ضمن گرامی داشت روز دختر، بیان کرد: آینده سازان نسل آتی ایران اسلامی، نسلی مومن و متدین و انقلابی، دختران امروز ما هستند و لذا خانواده ها نقش مهمی در تربیت دختران جامعه دارند.

امینی با بیان اینکه آینده ایران اسلامی بسیار روشن است، تاکید کرد: تربیت دختران مومن و انقلابی و مراقبت خانواده ها در این زمینه تضمین کننده این نسل امید بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه ادامه مقاومت ایران اسلامی چه آتش بس باشد و چه جنگ و چه صلح و به نمایش گذاشتن انسجام ملت ایران اسلامی به جهانیان یک ضرورت است، افزود: مردم ما این حضور فعال در صحنه ها را ادامه خواهند داد.

امام جمعه شاهرود گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، در کنار اقتدار نیروهای مسلح، دیپلماسی فعال و مذاکرات هوشمندانه، آنچه سبب شگفتی دنیا بود و البته اثر خون رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدا را هم می توان در آن دید، حضور آحاد مردم ایران اسلامی و ترک نکردن میدان بود.

امینی با بیان اینکه حضور مردم ایران اسلامی در صحنه ها تاثیرگذار و بازدارنده بود، افزود: مردم ما با این حضور مقتدرانه در میدان، به نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی و مدیریت کلان کشور، انگیزه و روحیه دادند.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن اشاره به بارها و بارها درباره معدن بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار تذکر داده شده است، افزود: از این تریبون مقدس اتمام حجت با مسئولان کشور و استان می‌کنیم که اگر زمین و هوای پاک را می‌خواهید باید دقت داشته باشید نامه‌ای در روزهای آخر پیش از شهادت شهید علی لایجانی از شورای عالی امنیت ملی داده شده و ایشان پاراف رسیدگی این نامه را انجام داده‌اند لیکن حرمت خون این شهید گرانقدر آن است که این نامه در راستای منافع مردم و حفظ محیط زیست مورد پیگیری قرار گیرد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه مشخص نیست اگر این معدن به بخش خصوصی واگذار شده چرا مسئولان دولتی ما اصرار به باز شدن آن دارند، تاکید کرد: اینکه حاکمیت بیاید در جایی که مردم ما مطالبه دارند و خواهان حفظ شاهوار هستند، به دنبال کار بازگشایی معدن باشد، لذا این پذیرفته نیست و محیط زیست باید مشخصاً اقدام کند و دو دوزه بازی کردن خیانت به کشور است.

امینی همچنین با تاکید بر اینکه صنعت و معدن و دیگران هم باید بدانند که با مسئله آب مردم دو دوزه بازی کردن و یا حرف‌های نامناسب زدن، صحیح نیست، لذا پیگیری نامه شهید لاریجانی باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: حاکمیت نباید پشت سر یک فرد سرمایه‌گذار بخش خصوصی به واسطه منافع مادی آن بیاید، در نتیجه زمین و هوای و آب پاک شهرمان را نباید مورد معامله قرار داد.

به گزارش مهر، معدن مخرب بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار، مهمترین منبع تامین کننده آب شهرستان شاهرود سال ها به تخریب پرداخت و در نهایت با تلاش مردم و محیط زیستی ها و رسانه‌ها و ... تعطیل شد، اشاره امام جمعه شاهرود نامه شورای‌عالی امنیت ملی به امضای شهید لاریجانی است که درخواست کرده با توجه به مطالبه جدی و نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم شاهرود در خصوص آب، خاک و محیط زیست بازگشایی معدن بوکسیت در شاهوار، انجام نشود.