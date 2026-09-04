به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس معصومی در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، انسجام و وحدت را لازمه و ضرورت امروز ایران اسلامی، بهویژه در شرایط جنگ ترکیبی با دشمنان، دانست.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در پیامهای خود بارها بر حفظ انسجام تأکید کردهاند، افزود: ضرورت دارد همه مسئولان و مردم، پرهیز از تفرقه را در دستور کار قرار دهند.
امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه وحدت و پرهیز از تفرقه، مکمل حضور مردم در میدان است، گفت: هر سه موضوع در پیامهای محوری رهبر انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
معصومی با قدردانی از حضور ۱۸۰ شبه مردم شاهرود در صحنه اقتدار و صلابت، اظهار کرد: این حضور مصداق جهاد است.
وی با بیان اینکه مردم نشان دادهاند در همه بزنگاهها در میدان حمایت از انقلاب خود ایستاده و حضور دارند، افزود: ملت ما پشتیبانی از نظام را افتخار خود میداند.
امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به اهمیت حضور مردم در تجمعات «شبهای اقتدار» گفت: حضور مردم در میدان، دشمنان و بدخواهان را به وحشت انداخته است.
معصومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکرار حوادث رانندگی منجر به فوت در شاهرود، گفت: در ۷۲ ساعت اخیر، پنج نفر در محور مجن و دو نفر در حوالی دهملا جان خود را از دست دادهاند که این قابل قبول نیست.
وی خواستار ورود جدی مسئولان مربوطه به موضوع ایمنی راهها، جادهها و همچنین خودروها شد و افزود: نباید شاهد تکرار چنین حوادثی باشیم که مردم و جوانان ما را با این همه استعداد، توانمندی و زمینه خدمت به کشور، از میان ما ببرد.
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