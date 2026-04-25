تأکید امام جمعه شاهرود بر ضرورت تعطیلی کامل معدن بوکسیت شاهوار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی عصر شنبه در مجمع علمای شاهرود در دفتر خود، با اشاره به نگرانی‌های زیست‌محیطی تخریب‌های وسیع معدن‌کاوان در کوهستان آبساز شاهوار، خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت این کوهستان شد و با یادآوری تعهدات معدنکاران گفت: تعهداتی از سوی معدنکاوان داده شده بود در حالی که، هیچ‌کدام از این تعهدات به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: در این تعهدات بر جایگزینی پوشش گیاهی تخریب‌شده، ممنوعیت قطع درختان و خارج کردن باطله‌ها در زمان مجوز بهره‌برداری در سال‌های گذشته تأکید شده بود اما متأسفانه شاهد تحقق این وعده‌ها نبوده‌ایم.

امام جمعه شاهرود با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، اظهار داشت: به نظر می‌رسد به دلیل حضور برخی نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ، تخلفات سال‌ها نادیده گرفته شده و تنها پس از واکنش فعالان محیط زیست، دولت به فکر توجیه وضع موجود افتاده است.

امام جمعه شاهرود بر موضع خود تأکید کرد و گفت: حتی اگر صدها نامه از دانشگاه‌ها ارائه شود که این معدن تخریبی برای آب و خاک ندارد، به عنوان نماینده مردم قانع نخواهم شد.

امینی خطاب به مسئولان قضائی کشور و استان، بیانی صریح اما آرام داشت و گفت: اگر دادستان کل کشور یا دادستان استان سمنان نظر دیگری دارند، بهتر است در جمع مردم و در نماز جمعه حاضر شوند و آنان را نسبت به لزوم ادامه فعالیت معدن قانع کنند.

امام جمعه شاهرود با اولویت‌بندی مسائل کشور، یادآور شد: امروز اولویت اول کشورمان مسائل مرتبط با جنگ اقتصادی، انسجام ملی و حضور مردم است، نه موضوع بوکسیت که تعداد معادن آن در سطح کشور قابل توجه است.

امینی درباره پافشاری خود بر این خواسته، گفت: ما برای منافع شهر و حفظ کوهستان آبساز شاهوار ایستاده‌ایم و نه از خوش‌آمد یا ناخوش‌آمد کسی، نه از تهدید به شکایت، واهمه داریم.

وی همچنین به اعلام موضع مراجع و علما از جمله آیت‌الله نظری شاهرودی و آیت‌الله میرباقری شاهرودی و حجت الاسلام والمسلمین سعیدی شاهرودی و ... اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها تا جایی پیش رفته که معاون رئیس‌جمهور جلساتی برگزار کرده اما ما همچنان قانع نشده‌ایم و تعطیلی کامل معدن را می‌خواهیم.

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه مخالف تخریب معدنکاوی در منطقه حساس و آبساز شاهوار هستیم، توضیح داد: ما در طول عمر خود معادن مختلفی دیده‌ایم اما با روش استخراجی که بدون توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، منابع مردم را تاراج می‌کند، مخالفیم.

امینی در پایان همچنین ضمن اشاره به وضعیت معدن مس عباس‌آباد که سال‌هاست استخراج می‌شود اما منطقه همچنان در محرومیت به سر می‌برد، گفت: مردم شاهرود با نوعی از معدن‌کاری که فقط عده‌ای خاص از آن سود ببرند و تخریب آن متوجه مردم باشد، مخالف هستند و نگرانند که ۳۰ سال دیگر نیز وضعیت طرود به همین شکل باقی بماند.