همه ارکان جبهه مقاومت در هماهنگی کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر صانعی، ظهر جمعه، در خطبههای نماز جمعه این هفته، بر هماهنگی کامل میان ارکان جبهه مقاومت شامل حزبالله، انصارالله، حشدالشعبی و ایران تاکید کرد.
وی با اشاره به آمادگی کامل ایران برای دفاع از لبنان در برابر رژیم صهیونیستی، دولت لبنان را مانع اصلی در این زمینه دانست و متذکر شد که این دولت با فضاسازی علیه ایران و حزبالله، به دنبال خلع سلاح گروه مقاوم است.
امام جمعه اشکذر در ادامه، به حمایتهای قاطع مردم ایران از حزبالله لبنان اشاره کرد و گفت: مردم ایران با حضور پرشور در خیابانها و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل، در کنار مقاومت ایستادهاند و آنان را تنها نگذاشتهاند.
صانعی در خصوص روند تصمیمگیری در خصوص جنگ، نقش میدان و دیپلماسی را صرفاً بازوان اجرایی تصمیمات مراجع بالادستی کشور، به ویژه شورای عالی امنیت ملی (شعام) تحت هدایت مقام معظم رهبری، عنوان کرد.
وی افزود: این شورا با بررسی جامع ابعاد مختلف جنگ، تصمیمی نهایی را اتخاذ میکند که ملاک عمل قرار میگیرد.
امام جمعه اشکذر با اشاره به نقش پاکستان در میانجیگری بین ایران و آمریکا، این کشور را به دلیل عدم نفع مستقیم از جنگ، گزینهای مناسب برای این نقش دانست.
وی تاکید کرد: پیشنهاد میانجیگری از سوی پاکستان مطرح شده و هر دو کشور، این کشور سوم را به عنوان واسطه پذیرفتهاند.
وی در پاسخ به نگرانیها مبنی بر اینکه پذیرش آتشبس به دشمن فرصت سازماندهی مجدد میدهد، تصریح کرد: همانطور که دشمن فرصت تجدید قوا مییابد، این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم میشود تا نقاط ضعف خود را برطرف کرده و تقویت نماید.
وی همچنین به زمانبر بودن سازماندهی فنی دشمن اشاره کرد و بر نقش میدان در رصد تحرکات آن تاکید ورزید.
صانعی در پایان، چهار منطق اصلی مذاکره را رفع اختلاف و دستیابی به توافق، اتمام حجت با افکار عمومی داخلی و بینالملل، خرید زمان با رصد دقیق توسط مراجع امنیتی، و رسمیت بخشیدن به دستاوردهای میدانی از طریق دیپلماسی برشمرد.
وی همچنین به رد قاطعانه پیشنهادهای مذاکره از سوی ایران در شرایط کنونی، با توجه به دست برتر در میدان نبرد، اشاره کرد.
