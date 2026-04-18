تقویت همبستگی ملی در جنگ راهبردی امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امامی‌نژاد شامگاه شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: شاید امروز در مذاکره باشیم اما روحیه استکبارستیزی و انتقام خون شهدا را از ذهن خود بیرون نمی‌رانیم.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال اختلافات داخلی است، گفت: چنانچه دولت، موضعی درباره آتش‌بس اتخاذ کرد باید بدانیم که میدان نبرد و دیپلماسی، نگاه جدا و متفاوت از یکدیگر ندارند و تصمیم‌گیری‌ها در راستای حفظ تمامیت ارضی است.

این مسئول تصریح کرد: وزیر امور خارجه، آزادسازی تنگه هرمز را به سه شرط لحاظ کرد که با هماهنگی کامل با کارگزاران نظام اسلامی بود.

امامی‌نژاد با اشاره به اینکه محاصره دریایی، یک بلوف سیاسی از سوی ترامپ است، ادامه داد: دشمن به هر طریقی می‌خواهد در این میدان با جنگ روانی، اثرگذار باشد.

وی با اشاره به نقش ایران در آتش‌بس لبنان، تصریح کرد: با صراحت کامل بیان می‌کنم اگر ایران تهدید ۲۴ ساعته را نسبت به اسرائیل انجام نمی‌داد این آتش‌بس شکل نمی‌گرفت.

فرمانده سپاه شهرستان میاندورود با بیان اینکه با قدرت وارد مذاکره شدیم و به اعتراف رسانه‌های آمریکایی، ایران امروز به عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا شناخته شده است، خاطرنشان کرد: این مذاکرات با پیش شرط آتش‌بس در لبنان و آزادی پول‌های بلوکه شده ایران بود.