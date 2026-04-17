۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

زلزله ۴.۱ ریشتری تهران را لرزاند

دقایقی پیش (ساعت ۱۵:۲۸ امروز، ۲۸ فروردین ۱۴۰۵) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در شرق استان تهران احساس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زلزله‌ای با قدرت ۴.۱ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری سطح زمین، ساعت ۱۵:۳۸ امروز جمعه ۲۸ فروردین ماه تهران را لرزاند.

کانون زلزله در یک کیلومتری بومهن و ۴۳ کیلومتری تهران بوده است.

محمد رضازاده

