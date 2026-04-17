زلزله ۴.۱ ریشتری تهران را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زلزله‌ای با قدرت ۴.۱ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری سطح زمین، ساعت ۱۵:۳۸ امروز جمعه ۲۸ فروردین ماه تهران را لرزاند.

کانون زلزله در یک کیلومتری بومهن و ۴۳ کیلومتری تهران بوده است.