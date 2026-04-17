  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

جلیلی: نظم جدید را گفتمان پیروز مقاومت تعیین می‌کند

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پیامی گفت: امروز جهان به خوبی گواهی می‌دهد که نظم جدید را نه آمریکا و رژیم صهیونی که گفتمان پیروز و مقتدر مقاومت تعیین می کند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پیامی در خصوص پیروزی های مقاومت منطقه، تاکید کرد: نظم جدید را نه آمریکا و رژیم صهیونی که گفتمان پیروز و مقتدر مقاومت تعیین می کند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
رژیم منحوس صهیونی عملیات به شهادت رساندن سید مقاومت نصرالله را «نظم جدید» نامید. همان زمان پاسخ داده شد «نظم جدید را فرزندان مقاومت رقم خواهند زد». امروز جهان به خوبی گواهی می دهد که نظم جدید را نه آمریکا و رژیم صهیونی که گفتمان پیروز و مقتدر مقاومت تعیین می کند.

نیروهای مقاومت به پشتوانه مردم و آزادگان جهان در ایران، لبنان و ... اراده خود را بر دشمن زبون تحمیل می نمایند و این هنوز از نتایج سحر است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند انتقام خون رهبر عظیم الشان و همه ی شهدا را خواهند گرفت.

سعید جلیلی
۱۴۰۵.۰۱.۲۸

کد مطلب 6803368
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 5
      پاسخ
      سلام و برکات الله بر محور غیور مقاومت.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها