به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو تیم مذاکره کننده ایران و امریکا در مذاکرات اسلام آباد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به برقراری آتش بس در لبنان، نوشت: «پیروزی دیگر برای جبهه مقاومت و ملت ایران : ترامپ و نتانیاهو خبیث در صلح صوری با دولت لبنان بدنبال از بین بردن حس پیروزی از جریان مقاومت بودند، در حالیک ه همگان می‌دانند اعلام آتش‌بس در لبنان به علت فشار ایران و ضربات خردکننده حزب‌الله قهرمان بود وآن دو شیطان مجبور به پذیرش آتش‌بس شدند.»