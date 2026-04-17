به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد رضازاده، سرپرست ادارهکل راهآهن شمال ۱ در حاشیه بهرهبرداری از این دستگاه گفت: تأمین امنیت و آرامش خاطر مسافران یکی از اولویتهای اصلی ماست. با نصب این دستگاه (X‑Ray )، سرعت و دقت بازرسی وسایل افزایش مییابد و کنترلها با استانداردهای روز حملونقل ریلی منطبقتر میشود.
این اقدام بخشی از برنامه توسعه و نوسازی تجهیزات ایمنی در ایستگاههای منطقه شمال ۱ است و در آینده نزدیک تجهیزات بیشتری نیز به چرخه خدمت اضافه خواهد شد.
سرهنگ رضی، فرماندهی پلیس مستقر در ایستگاه راهآهن ساری نیز با اشاره به اهمیت همکاری میان پلیس و راهآهن گفت: استفاده از تجهیزات نوین بازرسی، مانند دستگاه X‑Ray، نقش مهمی در پیشگیری از ورود اقلام ممنوعه و حفظ امنیت مسافران دارد.
این دستگاه علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، موجب کاهش زمان بازرسی و تسهیل تردد مسافران میشود. همکاری ما با ادارهکل راهآهن شمال ۱ در این زمینه، نمونهای موفق از هماهنگی بین نهادهای مسئول برای حفظ امنیت سفرهای ریلی است.
