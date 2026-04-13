ترمیم و بازسازی محور ریلی میانه - زنجان در کمتر از ۵ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: محور ریلی میانه - زنجان که در پی حملات اخیر دچار آسیب شده بود، پس از اتمام عملیات بازسازی، با عبور قطار تهران - وان بار دیگر به شبکه حملونقل ریلی کشور بازگشت.
بر اساس این گزارش، این مسیر که بهعنوان بخشی از کریدور بینالمللی شرق - غرب شناخته میشود، در تاریخ ۱۸ فروردین هدف حمله ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت و بهعنوان آخرین بخش آسیبدیده شبکه، از مدار بهرهبرداری خارج شده بود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی و حضور میدانی مستمر مدیرعامل راهآهن و مدیران ذیربط، عملیات ترمیم و بازسازی این محور در کمتر از پنج روز به پایان رسید و شرایط برای ازسرگیری تردد قطارها فراهم شد.
گفتنی است، با عبور قطار تهران - وان، فعالیت این محور بهطور رسمی از سر گرفته شد و این مسیر مجدداً به چرخه بهرهبرداری شبکه ریلی کشور بازگشت.
