  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

ترمیم و بازسازی محور ریلی میانه - زنجان در کمتر از ۵ روز

راه‌آهن اعلام کرد: محور ریلی میانه - زنجان که در پی حملات اخیر دچار آسیب شده بود، عملیات ترمیم و بازسازی این محور در کمتر از پنج روز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: محور ریلی میانه - زنجان که در پی حملات اخیر دچار آسیب شده بود، پس از اتمام عملیات بازسازی، با عبور قطار تهران - وان بار دیگر به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور بازگشت.

بر اساس این گزارش، این مسیر که به‌عنوان بخشی از کریدور بین‌المللی شرق - غرب شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۸ فروردین هدف حمله ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت و به‌عنوان آخرین بخش آسیب‌دیده شبکه، از مدار بهره‌برداری خارج شده بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی و حضور میدانی مستمر مدیرعامل راه‌آهن و مدیران ذی‌ربط، عملیات ترمیم و بازسازی این محور در کمتر از پنج روز به پایان رسید و شرایط برای ازسرگیری تردد قطارها فراهم شد.

گفتنی است، با عبور قطار تهران - وان، فعالیت این محور به‌طور رسمی از سر گرفته شد و این مسیر مجدداً به چرخه بهره‌برداری شبکه ریلی کشور بازگشت.

کد مطلب 6799664
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها