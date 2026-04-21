به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن از روند احداث پل جدید در ایستگاه بهرام بازدید کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی دقیق استانداردهای فنی و الزامات ایمنی صورت گرفت و اعضای کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن نیز در آن حضور داشتند.

در جریان این بازدید، عملیات حساس نصب سازه‌های فولادی پل با موفقیت آغاز شد و در ادامه، دو قطعه از سازه‌های اصلی با دقت و هماهنگی بالا توسط تیم‌های فنی نصب و تثبیت شد.

مدیرعامل راه‌آهن در حاشیه این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه عوامل اجرایی، بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازگشت به چرخه بهره‌برداری را اقدامی مهم و جهادی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت این محور ریلی، بر لزوم رعایت کامل الزامات ایمنی، افزایش تاب‌آوری سازه و پایبندی به استانداردهای فنی در اجرای پروژه، تأکید و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

گفتنی است، پل بهرام در اثر حملات اخیر دشمن امریکایی- صهیونی تخریب شده بود که با اقدام جهادی کارکنان راه آهن، بخشی از پل، بازسازی و جواز عبور موقت به قطارها داده شد.

عملیات بازسازی کامل این پل با دهانه ۲۴ متر و عرض ۳۰ متر برای عبور ۵ خط راه‌آهن، با جدیت پیگیری می‌شود تا تردد قطارها در این مسیر به حالت عادی بازگردد.

در روند بازسازی این سازه مهم، به‌منظور تسریع در بهره‌برداری، از دانش فنی متخصصان در حوزه تکنولوژی بتن، بهره گرفته می‌شود.