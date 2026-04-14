به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در نشست صمیمانه با فعالان حمل‌ونقل ریلی باری، با تشریح برنامه‌های کلان این صنعت، بر افزایش سهم بار ریلی، توسعه بازارهای صادراتی و حفظ پایداری شبکه ریلی در شرایط مختلف تأکید کرد و گفت: سناریوهای متعددی برای استمرار حمل‌ونقل ریلی در شرایط بحرانی تدوین شده تا روند رشد بار ریلی کشور تضمین شود.

وی راه‌آهن را «خانواده‌ای بزرگ» توصیف کرد و افزود: ضروری است با هم‌افزایی میان تمامی بخش‌ها، پایداری شبکه و رشد اقتصادی این حوزه پیش تقویت شود.

مدیرعامل راه‌آهن از تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی جدید برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات می‌تواند موجب کاهش مشکلات مالی در بخش باری شود.

وی با اشاره به اهمیت استمرار خدمت‌رسانی به صاحبان بار، از عملکرد جهادی کارکنان راه‌آهن در بازگرداندن سریع سیر قطارها پس از حمله دشمن به زیرساخت‌های ریلی تقدیر کرد.

ذاکری دستیابی به حمل ۵۴ میلیون تن بار داخلی و بین‌المللی در سال ۱۴۰۵ را از اهداف اصلی راه‌آهن عنوان کرد و افزود: همچنین هدف‌گذاری حمل روزانه بیش از ۱۴۰ هزار تن بار در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه آمادگی لکوموتیوها در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: تمرکز اصلی بر افزایش سهم بار بین‌المللی ریلی خواهد بود.

ذاکری افزایش حمل‌ونقل ریلی در مرز افغانستان را یکی از دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن بار از طریق مرز شمتیغ جابه‌جا می‌شود و هدف‌گذاری برای سال جاری، افزایش این رقم به سالانه ۱.۵ میلیون تن است.

وی در پایان احداث خطوط فرعی مطابق با برنامه هفتم توسعه و بهره‌برداری از ۸۰ کیلومتر خط فرعی در سال گذشته را از دیگر دستاوردهای مهم راه آهن در توسعه زیرساخت‌ها خواند.