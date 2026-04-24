به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، شهریار حیدری بهعنوان عضو جدید هیئتمدیره رجا معرفی شد و لیلا موسوی محولاتی نیز بهعنوان مشاور مدیرعامل هگتا در امور توسعه و راهبری حملونقل ریلی منصوب شد.
معاون سرمایهگذاری هگتا ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان رجا، بر توسعه، سرمایهگذاری و نوسازی ناوگان مسافری تأکید کرد.
بر اساس احکام صادره موسوی محولاتی مسئول ارائه مشاورههای راهبردی، توسعه طرحهای ریلی و تقویت تعامل با نهادهای مرتبط خواهد بود و حیدری نیز با تأکید بر رعایت مقررات و حفظ منافع سهامداران، به عضویت هیئتمدیره رجا درآمد.
