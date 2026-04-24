۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

تغییرات مدیریتی در شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا

طی مراسمی با حضور اعضای هیئت‌ مدیره شرکت رجا، عضو جدید این هیئت معارفه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، شهریار حیدری به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره رجا معرفی شد و لیلا موسوی محولاتی نیز به‌عنوان مشاور مدیرعامل هگتا در امور توسعه و راهبری حمل‌ونقل ریلی منصوب شد.

معاون سرمایه‌گذاری هگتا ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان رجا، بر توسعه، سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان مسافری تأکید کرد.

بر اساس احکام صادره موسوی محولاتی مسئول ارائه مشاوره‌های راهبردی، توسعه طرح‌های ریلی و تقویت تعامل با نهادهای مرتبط خواهد بود و حیدری نیز با تأکید بر رعایت مقررات و حفظ منافع سهامداران، به عضویت هیئت‌مدیره رجا درآمد.

کد مطلب 6809642
زهره آقاجانی

