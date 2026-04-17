۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

لزوم محاکمه ترامپ و نتانیاهو به عنوان عاملان جنایات جنگی

عضو هیأت پارلمانی ایران در تشریح نشست کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر، گفت: موضوع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان مورد بحث قرار گرفت و بر لزوم محاکمه ترامپ و نتانیاهو تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در تشریح نشست کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر در یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) گفت: در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران به خوبی برای سایر اعضا تبیین شد.

وی افزود: اولین موضوع بحث معلولین بود که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران مثل قانونگذاری برای آنها و همبستگی بین‌المللی برای حقوق معلولین در این نشست مطرح شد.

رضایی ادامه داد: در این نشست، موضوع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم محاکمه «ترامپ» و «نتانیاهو» به عنوان عاملان جنایات جنگی تأکید شد.

این نماینده مجلس افزود: همچنین در این نشست، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را برای نمایندگان سایر کشور بخوبی تبیین کرده و بر محکومیت بین‌المللی این جنایات آشکار تأکید کردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در نشست مذکور از سکوت سازمان‌های بین‌المللی توسط هیأت پارلمانی ایران انتقاد صورت گرفت و اشاره شد که اگر سکوت در قبال این جنایات، ادامه دار شود و از اقدامات آنها جلوگیری نشود، نوبت به سایر کشورها هم خواهد رسید.

کد مطلب 6803388
رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      اسرائیل مقر اصلی آمریکا در منطقه است. اسرائیل پایگاه اصلی اروپا در منطقه است. صهیونیست ها و هم همه گروه های تروریستی و با کمک و حمایت آمریکا، برخی کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      آمریکا و اسرائیل «عامل بی‌ثباتی» در منطقه هستند | تهران آتش‌بس موقت را نمی‌پذیرد
    • IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      جهان به خاطر جنایت های ترامپ جنایتکار و نتانیاهو جنایتکار در حال نابودی است. جهان به خاطر جنایت های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و ارتش اسرائیل جنایتکار در حال نابودی است.
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      از سال 1945 تاکنون که متأسفانه نظام بین‌المللی کنونی دیگر قادر به حل مشکلات جهانی نیست.
      • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        آمریکا کشور دیکتاتورهای واقعی است شما فقط درباره نوعی دموکراسی و حقوق بشر صحبت می‌کنید؛ همه این‌ها مزخرف است. سیاست شما در ونزوئلا، تهدید علیه کوبا، جنگ در خاورمیانه و موارد دیگر نشان می‌دهد که شما دیکتاتور واقعی هستید. شما دموکرات نیستید. دموکراسی یا حقوق بشر وجود ندارد.
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      مذاکره در اسلام آباد پاکستان هم مانند مذاکره عمان،رم و ژنو به نفع ایران نبوده است
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استقبال نمی کنیم چون به خاطر که آمریکا و مزدورانشان هنوز هم خسارت جنگ 12 روزه و خسارت جنگ 40 روزه را به ایران نداده است.

