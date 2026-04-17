۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

نیروهای مسلح آماده‌اند تا دشمنان را از کرده خود پشیمان کنند

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی به‌مناسبت روز ارتش، گفت: نیروهای مسلح، مردم و مسئولان ایران قوی، آماده اند تا دشمنان را از کرده خود پشیمان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی، ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به روح منور و ملکوتی قائد شهید و عظیم‌الشأن امت اسلامی، شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی از سوی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، ۲۹ فروردین، سالروز ارتش قهرمان به فرمان امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) را به فرزندان سلحشور امت و فرماندهان مجاهد در ارتش مکتبی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران به ویژه فرمانده محترم کل ارتش، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رزمندگان مجاهد و سرافراز در ارتش مقتدر و با صلابت، در طول دوره انقلاب اسلامی به‌ویژه در مقابله با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در میدان عمل، ثابت نمودند که با وحدت کامل همراه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی و مرزبانی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بسیجیان جان‌برکف، تا پای جان، از حاکمیت ملی، منافع کشور و ملت بصیر و قهرمان دفاع می‌کنند و دشمنان متجاوز و خبیث را سر جایشان می‌نشانند.

اینجانب، ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر خانواده‌های معظم شهدا و آرزوی سلامتی برای جانبازان و ایثارگران ارتش پرافتخار، به دشمنان و بدخواهان کشور و ملت شرافتمند ایران اسلامی به‌ویژه سران آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می‌نمایم که شما راهی جز تعظیم و تسلیم در مقابل عظمت و اقتدار نیروهای مسلح و مردم مقاوم و مبارز کشور عزیزمان، ایران ندارید.

نیروهای مسلح، مردم و مسئولان ایران قوی، به صورت یکپارچه و با انسجام کامل با اطاعت از فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) همچون گذشته، آماده‌اند تا دشمنان را از کرده خود پشیمان نمایند و تا دستیابی به پیروزی کامل، این مسیر، ادامه خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا

سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

رامین عبداله شاهی

    IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      10 0
      پاسخ
      با باز کردن تنگه هرمز حتما که پشیمون میشن 😏
      IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        0 8
        چیز زیادی از اتش بس نمونده و تنگه دوباره بسته میشه، باز شدن تنگه هرمز سبب رعایت ده شرطیه که ایران برای امریکا تعیین کرده! و بله پشیمون میشن چون با باز شدن تنگه اعتبار بین‌المللی ایران میره بالا و نشون میده که کشوری صالحه و هدفش صلحه اگه دنبال جنگ بود تنگه رو بسته نگه میداشت!
    IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      احتمال هست که دشمنان جنگ راه بیندازند
    منصور IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      1 3
      پاسخ
      در چهل روز باید کار را تمام می گردیم که دشمن از منطقه فرار کند و هر گز به قول شما اشتباه نکند ...حالا که نشد و منجر به اتش بس شده فعلا...جنگ را باید در میدان تمام کرد.
    IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 4
      پاسخ
      این احتمال هست که جنگ بشه نیروها وبقیه امادگی داشته باشنند
    IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استقبال نمی کنیم
    IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود بر تمام رزمندگان شجاع و دلاور ایران و جبهه مقاومت در تمام جهان ‌ در پناه خداوند سلامت تندرست و پیروز باشید

