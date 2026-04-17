به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و اعلام آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان، رزمایش و آیین راهپیمایی «دختران جان‌فدای ایران» با حضور پرشور دختران و بانوان تهرانی برگزار شد. این مراسم باشکوه، از میدان آیینی امام حسین (ع) آغاز و تا چهارراه ولیعصر (عج) ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با سر دادن شعارهایی حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشورمان ابراز داشتند.

در این رزمایش که قشرهای مختلف جامعه در آن حضور داشتند، پرچم مقدس کشورمان، عکس‌هایی از مقام معظم رهبری، و پرچم‌های حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مقاومت منطقه به اهتزاز درآمد. شرکت‌کنندگان با این اقدام، تبعیت کامل خود را از ولایت اعلام کردند.