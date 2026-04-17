۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

راهپیمایی «دختران جان‌فدای ایران» در تهران برگزار شد

رزمایش «دختران جان‌فدای ایران» با حضور پرشور دختران و بانوان تهرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و اعلام آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان، رزمایش و آیین راهپیمایی «دختران جان‌فدای ایران» با حضور پرشور دختران و بانوان تهرانی برگزار شد. این مراسم باشکوه، از میدان آیینی امام حسین (ع) آغاز و تا چهارراه ولیعصر (عج) ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با سر دادن شعارهایی حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشورمان ابراز داشتند.

در این رزمایش که قشرهای مختلف جامعه در آن حضور داشتند، پرچم مقدس کشورمان، عکس‌هایی از مقام معظم رهبری، و پرچم‌های حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مقاومت منطقه به اهتزاز درآمد. شرکت‌کنندگان با این اقدام، تبعیت کامل خود را از ولایت اعلام کردند.

رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      خیلی برنامه جالبی بود . من دیدم و لذت بردم از این خودباوری که در دختران کشورمان دیدم . اینکه حتی دختران کشور به خودی خود آماده و علاقمند به دفاع از کشورند به صرف همین راهپیمایی هم دشمن شکن است . این برنامه را بارها و بارها منعکس کنید تا نظامیان عزیز ببینند در روحیه شأن خیلی موثر است . بدانند که ملتی بزرگ حمایتشان میکنند .

