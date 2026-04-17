به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدار با دیونیسیا تئودورا آوگرینوپولو نماینده مجلس یونان و نامزد دبیرکلی اتحادیه جهانی بین المجالس، اظهار کرد: با توجه با اینکه این دوره دبیرکلی آقای چونگ اونگ به پایان میرسد، ۵ نامزد از کشورهای یونان، رومانی، سنگال، سوئد و کره جنوبی برای سمت دبیرکلی ثبت نام کردند که یکی از این نامزدها خانم دیونیسیا تئودورا آوگرینوپولو نماینده مجلس یونان است.
وی ادامه داد: این دیدار که در حاشیه یکصد و پنجاه و دومین مجمع اتحادیه جهانی بین المجالس در استانبول صورت گرفت، در خصوص سوابق و اهداف ایشان برای دبیرکلی IPU بحث و بررسی شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: هیأت ایرانی در دیدار با سایر نامزدهای سمت دبیرکلی اتحادیه جهانی بین المجالس نیز سوابق و اهداف آنها را برای رسیدن به این سمت بررسی خواهد کرد.
متکی خاطرنشان کرد: هیأت پارلمانی ایران برای انتخاب دبیرکل اتحادیه جهانی بین المجالس دو شاخص را مدنظر دارد که شاخص اول، نسبت به مسائل IPU آشنا باشد و شاخص دوم اینکه فرد مستقلی بوده و در بازتعریف و نقشآفرینی و تحول در اتحادیه جهانی بینالمجالس مؤثر باشد.
نظر شما