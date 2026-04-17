۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

متکی: اهداف نماینده یونان برای دبیرکلی اتحادیه بین‌المجالس بررسی شد

متکی: اهداف نماینده یونان برای دبیرکلی اتحادیه بین‌المجالس بررسی شد

رئیس شورای اجرایی IPU مجلس در خصوص دیدار با نماینده مجلس یونان و نامزد دبیرکلی اتحادیه بین‌المجالس، گفت: در این دیدار سوابق و اهداف نماینده یونان برای دبیر کلی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین ‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدار با دیونیسیا تئودورا آوگرینوپولو نماینده مجلس یونان و نامزد دبیرکلی اتحادیه جهانی بین المجالس، اظهار کرد: با توجه با اینکه این دوره دبیرکلی آقای چونگ اونگ به پایان می‌رسد، ۵ نامزد از کشورهای یونان، رومانی، سنگال، سوئد و کره جنوبی برای سمت دبیرکلی ثبت نام کردند که یکی از این نامزدها خانم دیونیسیا تئودورا آوگرینوپولو نماینده مجلس یونان است.

وی ادامه داد: این دیدار که در حاشیه یکصد و پنجاه و دومین مجمع اتحادیه جهانی بین ‌المجالس در استانبول صورت گرفت، در خصوص سوابق و اهداف ایشان برای دبیرکلی IPU بحث و بررسی شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هیأت ایرانی در دیدار با سایر نامزدهای سمت دبیرکلی اتحادیه جهانی بین ‌المجالس نیز سوابق و اهداف آنها را برای رسیدن به این سمت بررسی خواهد کرد.

متکی خاطرنشان کرد: هیأت پارلمانی ایران برای انتخاب دبیرکل اتحادیه جهانی بین ‌المجالس دو شاخص را مدنظر دارد که شاخص اول، نسبت به مسائل IPU آشنا باشد و شاخص دوم اینکه فرد مستقلی بوده و در بازتعریف و نقش‌آفرینی و تحول در اتحادیه جهانی بین‌المجالس مؤثر باشد.

کد مطلب 6803391
رامین عبداله شاهی

