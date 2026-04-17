صعود کارگرپور و شهمیری به دور حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپ جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر از امروز (جمعه) در پادوا ایتالیا آغاز شد. تیم ایران چهار سابریست در این رقابتها دارد.

طاها کارگرپور در جدول مقدماتی چهار پیروزی و دو شکست را ثبت کرد و با تفاضل مثبت ۹ راهی جدول اصلی شد. احدرضا شهمیری دو پیروزی بدست آورد و موفق شد به دور حذفی برسد.

نیما آقایی هم یک برد کسب کرد و از دور رقابتها کنار رفت و همچنین پارسا پورسلمان هم در بازی دوم خود مصدوم شد و نتوانست به مسابقات ادامه دهد.

بدین تریب در دور حذفی طاها کارگرپور در جمع ۱۲۸ نفر با عزیزبک از ازبکستان دیدار می‌کند و احمدرضا شهمیری در جمع ۲۵۶ سابریست به مصاف پائول رویره از فرانسه خواهد رفت.