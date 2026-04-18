تأمین اجتماعی در ۴۰ روز جنگ چه کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جنگ ۴۰ روزه و حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، سازمان تأمین اجتماعی با مجموعهای از اقدامات هدفمند، سعی کرد از اختلال در خدمات به جامعه تحت پوشش خود جلوگیری کند؛ جامعهای متشکل از ۴۱ میلیون بیمهشده و ۹ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر.
در این میان، محور اصلی اقدامات، حفظ جریان پرداختها و جلوگیری از وقفه در خدمات درمانی و بیمهای بود.
تزریق منابع مالی برای حفظ ثبات معیشت خانواده
بخش مهمی از اقدامات تأمین اجتماعی در این دوره، به تزریق منابع مالی برای حفظ ثبات معیشتی بازمیگشت. پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان مستمری اسفندماه به بیش از ۵ میلیون نفر، در کنار پرداخت ۴۱ هزار میلیارد تومان عیدی، نشاندهنده تداوم تعهدات حتی در شرایط بحرانی است.
همزمان، ۲ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر پرداخت شد و ۷.۵ هزار میلیارد تومان نیز به تعهدات کوتاهمدت مانند غرامت بیماری، مرخصی زایمان و هدیه ازدواج اختصاص یافت.
در حوزه درمان نیز، ۷.۵ هزار میلیارد تومان برای درمان مستقیم هزینه و ۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها و بخش خصوصی تسویه شد؛ اقدامی که به تداوم خدمات در زنجیره درمان کمک کرد.
از سوی دیگر، پرداخت بیش از ۲۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و فراهم شدن تسهیلات خرید ۲۰ میلیون تومانی، بخشی از سیاستهای حمایتی در حوزه رفاه بود.
بیمه بدون توقف
در حوزه بیمهای، رویکرد اصلی کاهش بروکراسی و جلوگیری از ایجاد وقفه در پوشش بیمهای بود. بر این اساس، استحقاق درمان بیمهشدگان تا ۴۵ روز پس از آخرین پرداخت حق بیمه تمدید شد.
همچنین بازرسیهای کارگاهی غیرضروری متوقف و اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی بهصورت خودکار تمدید شد. مهلت ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه کارفرمایان نیز بدون اعمال جریمه قانونی تا ۱۷ فروردین افزایش یافت.
در همین راستا، بیمهپردازی رانندگان بدون نیاز به تمدید کارت هوشمند ادامه پیدا کرد تا وقفهای در پوشش این گروه ایجاد نشود.
خدمات غیرحضوری؛ خط مقدم ارائه خدمت
برای کاهش مراجعات حضوری در شرایط جنگی، ۶۷ خدمت بهصورت غیرحضوری ارائه شد و مرکز تماس ۱۴۲۰ بهصورت شبانهروزی پاسخگوی بیمهشدگان بود.
همچنین پایش مستمر سامانههای بیمهای و درمانی در دستور کار قرار گرفت تا از بروز اختلال در ارائه خدمات جلوگیری شود.
درمان؛ بدون تعطیلی حتی یک روز
در بخش درمان، تأمین اجتماعی اعلام کرد که خدمات در بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی ملکی بدون وقفه ادامه داشته است. اجرای طرح آمادهباش نیز به حفظ آمادگی مراکز درمانی کمک کرد.
آمارها نشان میدهد در این مدت، یک میلیون و ۵۰۰ هزار مراجعه سرپایی، ۳۰ هزار بستری و ۸ هزار عمل جراحی در مراکز این سازمان انجام شده است.
همچنین با تفویض اختیار در تأیید نسخههای دارویی بیماران خاص، روند درمان این بیماران تسهیل شد.
در مجموع، اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در این دوره، بر سه محور «حفظ جریان مالی»، «تسهیل خدمات بیمهای» و «تداوم درمان» متمرکز بوده است؛ رویکردی که هدف آن کاهش فشار بر جامعه تحت پوشش در یکی از پرتنشترین مقاطع زمانی بوده است.
