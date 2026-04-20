تأکید رئیس سازمان ثبت بر حذف کاغذ و هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای مدیران با اشاره به آغاز سال جدید اظهار داشت: سال جدید را فرصتی برای خدمت جهادی و توسعه فعالیتها قرار دهیم و با بازنگری در رویهها و فرآیندها، اصلاحات لازم را برای جهش سازمانی انجام دهیم.
وی با تأکید بر توجه به امور معنوی و اخلاقی، توکل بر خدا را منشأ خیر و برکت دانست و گفت: فرصت خدمت به مردم یک نعمت الهی است و همیشه در دسترس نخواهد بود.
عضو شورای عالی قضایی، انسجام اجتماعی را ایجاد وحدت و همدلی میان مردم و حاکمیت توصیف کرد و افزود: این مهم با ارائه خدمت بیشتر، بهتر و برخورد اخلاقمدارانه با مردم میسر میشود. بابایی همچنین بر صیانت از مدیران، کارکنان، سردفتران و تمام همکاران در مجموعه ثبتی تأکید کرد و اولین اقدام را پیشگیری از جرم و از بین بردن زمینههای فساد دانست: این امر با مدیریت علمی نیروی انسانی، آموزش، نظارت و ارتباطات مؤثر سازمانی محقق میشود.
رئیس سازمان ثبت، احترام به مردم را نه تنها عامل جذب و همافزایی، بلکه موجب همراهی بیشتر و عاقبتبخیری در زندگی عنوان کرد. وی با ارائه نکات مدیریتی و راهبردی گفت: در سال جاری با بازنگری در رویهها و فرآیندها باید نسبت به اصلاح، تغییر و آسیبشناسی فرآیندها تلاش کنیم. هدف ما تسریع در خدمترسانی ارزان، سریع و بیمنت به مردم است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به عملکرد سازمان ثبت در سال ۱۴۰۴، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از اقدامات شاخص دانست و گفت: تاکنون ۷۳ جلسه شورای راهبری این قانون با ریاست معاون اول قوه قضائیه و حضور وزیر دادگستری، معاونان راهبردی، حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم و جمعی از مدیران ارشد قضایی برگزار شده است.
وی افزود: تمام ارکان سازمان برای پیشبرد این قانون مترقی و پیچیده تلاش کردند و از معاونت فناوری سازمان که در ایجاد زیرساختها و نرمافزارهای لازم اهتمام داشت، تشکر میکنم.
بابایی به نقش معاونت راهبردی در ایجاد انضباط مالی، برنامهمحوری و مدیریت علمی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد استقرار و نهادینهسازی مدیریت راهبردی مبتنی بر برنامهمحوری، انضباط و شفافیت مالی، ارزیابی عملکرد و نهاییسازی برنامههای عملیاتی هستیم که چشمانداز خوبی پیش روی سازمان قرار داده است.
وی تأکید کرد: برنامهمحوری باید ادبیات غالب سازمان باشد و پیوستگی برنامه و بودجه مبتنی بر تحقق اهداف نهادینه شود.
رئیس سازمان ثبت، یکی از رویههای نیازمند بازنگری را حذف کامل کاغذ از فرآیندهای ثبتی عنوان کرد و گفت: در عصر الکترونیک و هوش مصنوعی، استفاده از کاغذ موضوعیت ندارد. حذف کاغذ و الکترونیکیسازی کامل فرآیندها نه تنها صرفهجویی در هزینهها، بلکه صیانت از منابع طبیعی و ثروت ملی را به دنبال دارد. وی افزود: در سال گذشته با اقدامات انجامشده، ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ با ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی شد.
بابایی با اشاره به راهبرد جذب نخبگان، بر توجه بیشتر به ظرفیتهای نخبگانی و جامعه دانشگاهی تأکید کرد و گفت: برای ارتقای سطح علمی سازمان، شرایط انتقال دانش در سطوح مختلف افقی و عمودی فراهم شود. وی با ابراز رضایت از عملکرد حوزههای حفاظت و اطلاعات و بازرسی، بر هوشمندسازی کامل بازرسیها تأکید کرد و عملکرد حفاظت را در صیانت از کارکنان و حفظ امنیت و آرامش در مجموعههای ثبتی مطلوب ارزیابی کرد.
رئیس سازمان ثبت در پایان به عملکرد رسانهای سازمان اشاره کرد و گفت: ارتباط با رسانهها، ارائه گزارش به مردم و تشریح اقدامات ضروری است. وی بر استفاده از ظرفیتهای آموزشی رسانه تأکید کرد و افزود: آموزشهای ثبتی باید بهطور مداوم و در قالبها و بسترهای مختلف به مردم ارائه شود.
