به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از قابلیت ویژه سامانه «مددکار شهر» در شناسایی و بازگشت افراد گمشده به آغوش خانواده خبر داد و گفت: تمامی اطلاعات مددجویان در بدو ورود به مراکز حمایتی در این بانک اطلاعاتی ثبت میشود.
وی با اشاره به ثبت اطلاعات در تمامی مددسراها و یاورشهرها، اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکردهای سامانه مددکار شهر، امکان شناسایی افرادی است که به هر دلیل از خانواده فاصله گرفتهاند. خانوادههایی که مفقودی دارند، میتوانند با مراجعه به این معاونت و ارائه مشخصات، وضعیت حضور احتمالی فرد مورد نظر خود را در مراکز پیگیری کنند.
مقدمی در تشریح نحوه شناسایی افراد دچار اختلال حافظه (آلزایمر) افزود: در مواردی که فرد به دلیل بیماری قادر به معرفی خود نیست، خانوادهها میتوانند با ارائه عکس به سامانه، فرآیند پایش تصویری و تطبیق اطلاعات را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این ظرفیت، به طور میانگین در هر هفته یک فرد گمشده توسط کارشناسان اداره امور مراکز شناسایی و به خانواده خود تحویل داده میشود.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران عنوان کرد: شهروندان جهت پیگیری وضعیت گمشدگان خود میتوانند بهصورت حضوری با مدارک شناسایی معتبر به اداره امور مراکز این سازمان واقع در خیابان شهید رجایی (شمال به جنوب)، نرسیده به بزرگراه آزادگان و یا به ادارات آسیبهای اجتماعی در شهرداریهای مناطق ۲۲گانه تهران مراجعه کنند.
