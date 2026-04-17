به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدیان در رزمایش دختران جان فدای ایران با اشاره به درخشش جهانی ورزشکاران افزود: هر زمان که دختران ما بر سکوی قهرمانی میایستند و با صلابت، سرود ملی را زمزمه میکنند، اقتدار نظام و هویت اصیل ایرانی را در چشم دنیا فریاد میزنند. به اهتزاز درآوردن پرچم ما در میادین جهانی، تنها یک موفقیت ورزشی نیست؛ بلکه نمایش قدرت زنی است که پایبندی به آرمانهای میهن را با شکوه پیروزی درآمیخته است.
وی خاطرنشان کرد: این حضور مقتدرانه، استمرار همان روحیه سلحشوری است که در میدانهای ورزشی از بانوان سراغ داریم. ما آمدهایم تا بگوییم دختران ایران، پاسداران سرافراز این خاک و بازوان توانمند ایران قوی هستند.
فریبا محمدیان:
دختران ورزشکار، نماد قدرت بازدارنده و پرچمداران عزت ایران هستند
معاون بانوان وزارت ورزش گفت: دختران ما با گامهای استوار ثابت کردهاند زن ایرانی، قهرمان میدانهای سخت و فاتح قلههای نبرد ارادههاست و برابر خودکامگی دشمن ایستادگی میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدیان در رزمایش دختران جان فدای ایران با اشاره به درخشش جهانی ورزشکاران افزود: هر زمان که دختران ما بر سکوی قهرمانی میایستند و با صلابت، سرود ملی را زمزمه میکنند، اقتدار نظام و هویت اصیل ایرانی را در چشم دنیا فریاد میزنند. به اهتزاز درآوردن پرچم ما در میادین جهانی، تنها یک موفقیت ورزشی نیست؛ بلکه نمایش قدرت زنی است که پایبندی به آرمانهای میهن را با شکوه پیروزی درآمیخته است.
نظر شما