۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

برنامه های ایام میلاد حضرت معصومه (س) در حرم مطهر اعلام شد

قم - سرپرست روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) جزئیات برگزاری برنامه ها به مناسبت سالروز میلاد کریمه اهل‌بیت(س) در حرم مطهر را اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: همزمان با آغاز دهه کرامت و روز ملی دختر، ویژه‌برنامه‌هایی با محوریت «حماسه بعثت مردم ایران» در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود که در سه بخش زمانی پیش‌بینی شده است.

حسین‌زاده بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف تعظیم شعائر دینی، تبیین جایگاه معنوی حضرت فاطمه معصومه(س) و ایجاد فضای معنوی در جامعه طراحی و اجرا شده و تلاش شده است با بهره‌گیری از سخنرانان و مداحان برجسته، زمینه حضور گسترده‌تر زائران و مجاوران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در این ایام میزبان جمع کثیری از عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) خواهد بود که برای شرکت در این آیین‌ها و عرض ارادت به ساحت نورانی کریمه اهل‌بیت(س) به قم سفر می‌کنند.

وی ادامه داد: آغاز این سلسله مراسم‌ها از شامگاه شنبه ۲۹ فروردین‌ماه و همزمان با شب میلاد خواهد بود که پس از نماز عشاء برگزار می‌شود و در آن، مسعود عالی به عنوان سخنران حضور دارد و سید مجید بنی‌فاطمه نیز به اجرای مدیحه‌سرایی می‌پردازد. همچنین صابر خراسانی در این برنامه به عنوان شاعر آیینی حضور خواهد داشت.

سرپرست روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: پیش از آن، در نوبت ظهر روز میلاد که پس از نماز عصر همان روز برگزار می‌شود، علیرضا پناهیان به ایراد سخن می‌پردازد و سید محسن بنی‌فاطمی نیز با اجرای مولودی‌خوانی، فضای معنوی این آیین را همراهی خواهد کرد.

وی گفت: در بخش پایانی این آیین‌ها که شام روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه و پس از نماز عشاء برگزار می‌شود، ناصر رفیعی به عنوان سخنران حضور خواهد داشت و برنامه مدیحه‌سرایی نیز توسط محمدحسین پویانفر و حسن شالبافان اجرا می‌شود و مجید تال به عنوان شاعر در این مراسم به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

