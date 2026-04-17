۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

آیین استقبال از قهرمان ناوشکن دنا برگزار می‌شود

کرمانشاه - آیین استقبال از ناوبان سوم حامد مومنه، قهرمان و جانباز ناوشکن دنا، با حضور مردم و خادمان حرم رضوی در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از ناوبان سوم حامد مومنه، از قهرمانان و جانبازان ناوشکن دنا، با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم با همراهی خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) و حضور مسئولان استانی و شهروندان برگزار می‌شود و فضایی معنوی و باشکوه برای تجلیل از این رزمنده فراهم خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این آیین روز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این مراسم حضور پیدا کنند.

زمان آغاز این مراسم ساعت ۲۰ اعلام شده و انتظار می‌رود جمع گسترده‌ای از مردم در این برنامه شرکت کنند.

مکان برگزاری این آیین نیز چهارراه اول شاطرآباد (شهیاد) تعیین شده است تا امکان حضور حداکثری شهروندان فراهم شود.

    • ایرانی IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      روحشان شاد قهرمانان ایران

